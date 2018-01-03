Кошелева: Считаю женский чемпионат Турции сильнейшим в мире
Доигровщица сборной России и турецкого «Галатасарая» Татьяна Кошелева назвала отличия турецкого чемпионата от российского.
Доигровщица сборной России и турецкого «Галатасарая» Татьяна Кошелева назвала отличия турецкого чемпионата от российского.
«2017 год был сложным для меня. Я приобрела важный и богатый опыт, но я рада, что год закончился. Я решила остаться в Турции, потому что считаю местный чемпионат самым сильным в мире. Я выступаю за «Галатасарай» и считаю, что наша команда способна претендовать на медали в любом турнире. Я сделаю всё, чтобы этот сезон стал успешным для моего клуба.
Основное отличие российского чемпионата от турецкого в большом количестве длительных перелётов. Россия — большая страна. Если в Турции самая долгая поездка проходит на автобусе и длится 6 часов, то в России на матч с «Сахалином» нужно лететь 9 часов, — приводит слова Кошелевой World of Volley.