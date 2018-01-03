Кошелева: Считаю женский чемпионат Турции сильнейшим в мире

«2017 год был сложным для меня. Я приобрела важный и богатый опыт, но я рада, что год закончился. Я решила остаться в Турции, потому что считаю местный чемпионат самым сильным в мире. Я выступаю за «Галатасарай» и считаю, что наша команда способна претендовать на медали в любом турнире. Я сделаю всё, чтобы этот сезон стал успешным для моего клуба.