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28 декабря, источник: Чемпионат.com

Сломали и добили: «Белогорье» в гостях обыграло питерский «Зенит»

Питерский «Зенит» долго боролся с «Белогорьем» на равных, но в ключевой момент не выдержал. А от Тетюхина и Мусэрского пощады не жди!

Источник: РИА "Новости"

Загадка Мусэрского

Кажется, что сезон 2017/18 российской волейбольной Суперлиги стартовал только вчера, но стремительный бег времени опровергает это ощущение. На календаре — 28 декабря, а в расписании последний российский матч календарного года. Вывеска, что надо: «Белогорье» из Белгорода против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Самая титулованная команда России против дерзкого новичка Суперлиги. Второе место против шестого. В конце концов, единственная команда, обыгравшая «Зенит» из Казани против второго фаворита чемпионата. Всем известно, что команда Климкина здорово настраивается на фаворитов. Может и здесь стоило ждать сенсацию?

Составы команд не преподнесли никаких сюрпризов кроме одного. В последних матчах «Белогорье» использовало Дмитрия Мусэрского в роли доигровщика, и уже давно напрашивался его перевод в центр сетки. Он и случился — это стало понятно уже по стартовой расстановке. Кстати, стоит отметить, что в Санкт-Петербург из обширного тренерского штаба гостей приехал Александр Богомолов — ему предстояло направлять команду к победе над серьёзным соперником, который в первом круге текущего чемпионата был повержен со счётом 3:1.

Риск — дело благородное

Первые розыгрыши матча показали, что зрителей, заполнивших трибуны площадки в Санкт-Петербурге, ждёт напряжённая, упорная борьба. Команды много рисковали на подаче, и это влекло за собой либо ошибку, либо неприятности для принимающей стороны. Качественных доводок было мало, а потому и убойных атак поначалу практически не было. «Зениту» было особенно трудно, поскольку у «Белогорья» классно работал блок. Два подряд очка, набранных в защите, позволили белгородцам получить к первому перерыву небольшой отрыв — 8:5.

Сергей Тетюхин подавал прекрасно: записал на свой счёт первый эйс, а остальными подачами затруднял сопернику приём и последующие атаки. Сняться с неудобной расстановки питерцы смогли лишь при счёте 5:12. Тут же «Зенит» усилиями Сивожелеза и Камехо организовал погоню, но ближе чем на три очка подойти не смог. Белгородцы продолжили диктовать свои условия в первой партии: Гранкин задавал высокую скорость атак, Бакун и Тетюхин мощно атаковали, а Мусэрский закрывал своим высоченным блоком питерцев. При счёте 13:21 Климкин выпустил на площадку своего джокера: Александра Болдырева, и тот действительно игру освежил. Но спасти партию «Зенит» всё-таки не сумел: «Белогорье» повело внешне легко — 25:17.

Приём против Бакуна

Во второй партии, конечно, вся борьба началась заново, и от былого преимущества белгородцев не осталось и следа. «Зенит» ещё до первого перерыва по блокам и эйсам превзошёл себя же по итогам всего первого сета, и вообще в защите питерцы стали действовать более организованно, а потому к первому перерыву повели со счётом 8:5. Немаловажно, что мощно игравшего в первом периоде Бакуна своим блоком намертво закрыл Ореоль Камехо. Белгородцам приходилось искать альтернативные пути развития атаки и больше нагружать Тетюхина и Мусэрского.

К середине партии «Белогорье» после подачи Гранкина навылет и атаки Бакуна от блока в аут сумело сравнять счёт — 12:12. Но классные действия Лубурич и Болдырева позволили «Зениту» ко второму перерыву вновь добыть три очка преимущества — 16:13. Этот отрыв гости уже отыграть не сумели, хотя пытались. Но Бакун по-прежнему часто ошибался, Жигалов, выходящий на подачу, не мог отправить мяч хотя бы в площадку, а у «Белогорья» в целом перестал работать блок. 24-е очко Камехо заработал от блока в аут, а 25-е — Лубурич в быстрой атаке — 25:21.

Перелом и добивание

Если на старте первой партии наблюдалась равная борьба, а второго — преимущество «Зенита», то третий сет чуть активнее начало «Белогорье». На перерыв гости ушли, уступая в счёте 7:8, но, как показалось, они выглядели мощнее в атаке и надежнее в защите — мешали лишь странные и необъяснимые ошибки. И лишь, когда партия перешла через экватор, невесомый перевес белгородцев нашёл своё отражение на табло — 16:14. Обе команды великолепно действовали в обороне, но «Белогорье» поднимало безнадёжные мячи чуть чаще. Два очка преимущества после долгого равного отрезка превратились в три, а затем и в четыре. Ошибки Бакуна возродили интригу в концовке, но в ключевой момент на первый план вышел опытный Тетюхин, сам вырвавший важнейшие очки и подаривший «Белогорью» второй выигранный сет — 25:22.

В четвёртом сете гости продолжали давить. Бакун, разозлённый своими неудачами в прошлой партии, атаковал с особым остервенением, разыгрался в концовке и Николай Николов, а Дмитрий Мусэрский, как ни странно, очень здорово подавал. Как итог — 8:5 к первой технической паузе. Но в этот раз «Зенит» сумел на морально-волевых, вытаскивая мёртвые мячи, сравнять счёт и даже выйти вперёд: Камехо прекрасно проявлял себя на блоке, а Лубурич в атаке — 12:11.

Команды долго боролись за инициативу, однако опыт Белгорода победил задор Санкт-Петербурга. Тетюхин вновь заработал два важнейших очка, а «Зенит» потом ещё и дважды серьёзно ошибся — это и был переломный момент, после которого результат игры был предопределён. При счёте 17:13 у «Белогорья» стало получаться всё: Бакун атаковал от блока, Ерещенко — мимо тройного блока, Николов блокировал сам, а Мусэрский дважды подавал навылет. В концовке «Зенит» опустил руки, а «Белогорье» на кураже дожало своего соперника — 25:15. На новогодний перерыв белгородцы ушли в отличном настроении — они продолжает преследовать лидеров из Казани.

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