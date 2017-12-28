Сломали и добили: «Белогорье» в гостях обыграло питерский «Зенит»
Питерский «Зенит» долго боролся с «Белогорьем» на равных, но в ключевой момент не выдержал. А от Тетюхина и Мусэрского пощады не жди!
Питерский «Зенит» долго боролся с «Белогорьем» на равных, но в ключевой момент не выдержал. А от Тетюхина и Мусэрского пощады не жди!
Загадка Мусэрского
Кажется, что сезон 2017/18 российской волейбольной Суперлиги стартовал только вчера, но стремительный бег времени опровергает это ощущение. На календаре — 28 декабря, а в расписании последний российский матч календарного года. Вывеска, что надо: «Белогорье» из Белгорода против «Зенита» из
Составы команд не преподнесли никаких сюрпризов кроме одного. В последних матчах «Белогорье» использовало Дмитрия Мусэрского в роли доигровщика, и уже давно напрашивался его перевод в центр сетки. Он и случился — это стало понятно уже по стартовой расстановке. Кстати, стоит отметить, что в
Риск — дело благородное
Первые розыгрыши матча показали, что зрителей, заполнивших трибуны площадки в
Сергей Тетюхин подавал прекрасно: записал на свой счёт первый эйс, а остальными подачами затруднял сопернику приём и последующие атаки. Сняться с неудобной расстановки питерцы смогли лишь при счёте 5:12. Тут же «Зенит» усилиями Сивожелеза и Камехо организовал погоню, но ближе чем на три очка подойти не смог. Белгородцы продолжили диктовать свои условия в первой партии: Гранкин задавал высокую скорость атак, Бакун и Тетюхин мощно атаковали, а Мусэрский закрывал своим высоченным блоком питерцев. При счёте 13:21 Климкин выпустил на площадку своего джокера: Александра Болдырева, и тот действительно игру освежил. Но спасти партию «Зенит»
Приём против Бакуна
Во второй партии, конечно, вся борьба началась заново, и от былого преимущества белгородцев не осталось и следа. «Зенит» ещё до первого перерыва по блокам и эйсам превзошёл себя же по итогам всего первого сета, и вообще в защите питерцы стали действовать более организованно, а потому к первому перерыву повели со счётом 8:5. Немаловажно, что мощно игравшего в первом периоде Бакуна своим блоком намертво закрыл Ореоль Камехо. Белгородцам приходилось искать альтернативные пути развития атаки и больше нагружать Тетюхина и Мусэрского.
К середине партии «Белогорье» после подачи Гранкина навылет и атаки Бакуна от блока в аут сумело сравнять счёт — 12:12. Но классные действия Лубурич и Болдырева позволили «Зениту» ко второму перерыву вновь добыть три очка преимущества — 16:13. Этот отрыв гости уже отыграть не сумели, хотя пытались. Но Бакун
Перелом и добивание
Если на старте первой партии наблюдалась равная борьба, а второго — преимущество «Зенита», то третий сет чуть активнее начало «Белогорье». На перерыв гости ушли, уступая в счёте 7:8, но, как показалось, они выглядели мощнее в атаке и надежнее в защите — мешали лишь странные и необъяснимые ошибки. И лишь, когда партия перешла через экватор, невесомый перевес белгородцев нашёл своё отражение на табло — 16:14. Обе команды великолепно действовали в обороне, но «Белогорье» поднимало безнадёжные мячи чуть чаще. Два очка преимущества после долгого равного отрезка превратились в три, а затем и в четыре. Ошибки Бакуна возродили интригу в концовке, но в ключевой момент на первый план вышел опытный Тетюхин, сам вырвавший важнейшие очки и подаривший «Белогорью» второй выигранный сет — 25:22.
В четвёртом сете гости продолжали давить. Бакун, разозлённый своими неудачами в прошлой партии, атаковал с особым остервенением, разыгрался в концовке и Николай Николов, а Дмитрий Мусэрский, как ни странно, очень здорово подавал. Как итог — 8:5 к первой технической паузе. Но в этот раз «Зенит» сумел на
Команды долго боролись за инициативу, однако опыт Белгорода победил задор