Волейболисты «Енисея» уступили кемеровскому «Кузбассу»
Счет игры — 0:3 в пользу кемеровчан.
Счет игры — 0:3 в пользу кемеровчан.
Волейболисты красноярского «Енисея» на выезде уступили кемеровскому «Кузбассу» со счетом 0:3.
В первой партии красноярцы проиграли соперникам со счетом 19:25. Второй сет команды начали в равной борьбе. «Енисей» не допускал тех ошибок, которые были в первой партии. Но выйти вперед красноярцы не смогли. Спортсмены уступили со счетом 18:25.
В третьей партии обе команды допустили серию ошибок на подачах.
«После технического перерыва кемеровчане стабилизировали подачу, заиграли в защите и вышли вперед после точной атаки Полетаева — 8:10. Подлесных выполнил подачу навылет, подарив шанс Полетаеву набрать очередное очко. Ко второму техническому
Третья партия завершилась со счетом 19:25 в пользу кемеровчан.
«“Кузбасс” просто сильнее был сегодня по всем показателям. По статистике если посмотреть, то кемеровская атака была на голову выше. Много ошибок сделали мы в тех ситуациях, когда не нужно было рисковать. Понятно, что противодействовать Полетаеву, когда он в форме, тяжело любой команде», — прокомментировал главный тренер «Енисея» Юрий Чередник.
Отметим, что волейболисты «Кузбасса» выиграли восьмой матч из 15 и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Команда Юрия Чередника осталась 12-м месте. 28 декабря «Кузбасс» сыграет с «Новой», а «Енисей» встретится с «Уралом».