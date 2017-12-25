Волейболисты «Енисея» уступили кемеровскому «Кузбассу»

Волейболисты красноярского «Енисея» на выезде уступили кемеровскому «Кузбассу» со счетом 0:3.

В первой партии красноярцы проиграли соперникам со счетом 19:25. Второй сет команды начали в равной борьбе. «Енисей» не допускал тех ошибок, которые были в первой партии. Но выйти вперед красноярцы не смогли. Спортсмены уступили со счетом 18:25.

В третьей партии обе команды допустили серию ошибок на подачах.

«После технического перерыва кемеровчане стабилизировали подачу, заиграли в защите и вышли вперед после точной атаки Полетаева — 8:10. Подлесных выполнил подачу навылет, подарив шанс Полетаеву набрать очередное очко. Ко второму техническому тайм-ауту “Енисей” проигрывал со счетом 13:16», — говорится в сообщении волейбольного клуба «Енисей».

Третья партия завершилась со счетом 19:25 в пользу кемеровчан.

«“Кузбасс” просто сильнее был сегодня по всем показателям. По статистике если посмотреть, то кемеровская атака была на голову выше. Много ошибок сделали мы в тех ситуациях, когда не нужно было рисковать. Понятно, что противодействовать Полетаеву, когда он в форме, тяжело любой команде», — прокомментировал главный тренер «Енисея» Юрий Чередник.