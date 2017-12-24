Когда Малых мало. «Динамо-Казань» — обладатель Кубка России
Казанское «Динамо» во второй раз подряд и в четвертый в истории стало победителем Кубка России.
Казанское «Динамо» во второй раз подряд и в четвертый в истории стало победителем Кубка России.
КАЗАНЬ. Кубок России. «Финал четырех»
½ финала
Матч за 3-е место
Финал
Енисей —
БЕЗ БОРЬБЫ
Нынешний «Финал четырех» Кубка России поначалу оставлял крайне противоречивое впечатление. Дело тут не только в составе участников, где не было московского и краснодарского «Динамо» или, скажем, «Заречья-Одинцова» — это спорт, и специально никто из турнира не «сливался», дабы облегчить себе календарь, как это бывает, например, в футболе.
Так, краснодарское «Динамо» испытывает организационные и финансовые трудности,
Было жаль, что в полуфиналах не получилось никакой борьбы. В одном случае ее, увы, и не могло быть — «Уралочка» отправилась в Казань молодежным составом, да еще и без главного тренера Николая Карполя. Шансов против очень мощно выглядящего в этом сезоне «Енисея» не было.
— Мы больше боялись за себя, — сказал после игры главный тренер красноярского клуба Сергей Голотов. — До Кубка у нас было всего две нормальных тренировки. В перелетах мы столько часовых поясов преодолели. Прилетели домой из Финляндии с восьмичасовой пересадкой в аэропорту, побыли один день дома, полетели в Саратов и из Саратова уже сюда. Я больше волновался за девчонок, за их физическое состояние.
К сожалению, и «Протон» не смог оказать никакого сопротивления главному фавориту «Финала четырех» — казанскому «Динамо». Саратовская команда выступала без своего сильнейшего атакующего игрока — американки Хейли Экерман. Подумалось, что и тут решили поберечь силы лидеров, но нет — вмешалась травма.
— Для таких матчей игроков не придерживают, — сказал Маричев. — Вчера на тренировке у нее случилась небольшая травма, и она просто не смогла выйти на площадку. Если бы она могла играть, то она, конечно, играла бы.
КАЗАНЬ И ТУТ ПЕРВАЯ
Но финальный матч получился содержательным, и, в общем, несмотря на итоговый счет, в отличие от полуфиналов не разочаровал. Начало первой партии вообще получилось чрезвычайно упорным. Впервые одной из команд удалось повести с разницей в два очка только уже после первого технического
Даже жаль, что «Енисею» не удалось зацепиться за первую партию и вывести «Динамо» из зоны комфорта, заставляя фаворита
А в третьей партии не было даже видимости борьбы — «Динамо» с первых розыгрышей ушло в отрыв и спокойно контролировало ход игры. Завяла даже очаровательная Малых, хотя, надо отдать ей должное, билась она до последнего, как и весь «Енисей».
Ну, а волейбольная Казань снова может гулять — ранее эту возможность дал ей «Зенит», выиграв Кубок России и клубный чемпионат мира.
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ
6 раз
4 раза
3 раза Динамо Кр (1994, 2014, 2015), ЦСКА (1998, 2001, 2005), Динамо М (2009, 2011, 2013)
2 раза Метар (1996, 1997)
1 раз ЧМС (1993), Балаковская АЭС (1999), Искра (2000),