Когда Малых мало. «Динамо-Казань» — обладатель Кубка России

Источник: Спорт-Экспресс

КАЗАНЬ. Кубок России. «Финал четырех»

½ финала

Уралочка-НТМК — Енисей — 0:3 (17:25, 14:25, 19:25).

Динамо-Казань — Протон — 3:0 (25:11, 25:14, 25:13).

Матч за 3-е место

Уралочка-НТМК — Протон — 1:3 (24:26, 18:25, 25:22, 24:26).

Финал

Енисей — Динамо-Казань — 0:3 (20:25, 18:25, 20:25).

БЕЗ БОРЬБЫ

Нынешний «Финал четырех» Кубка России поначалу оставлял крайне противоречивое впечатление. Дело тут не только в составе участников, где не было московского и краснодарского «Динамо» или, скажем, «Заречья-Одинцова» — это спорт, и специально никто из турнира не «сливался», дабы облегчить себе календарь, как это бывает, например, в футболе.

Так, краснодарское «Динамо» испытывает организационные и финансовые трудности, из-за чего выглядит в этом сезоне крайне неубедительно, плетясь на последнем месте в суперлиге, и даже возращение легенды российского волейбола Любови Соколовой может не помочь выправить ситуацию. «Заречье-Одинцово» уступило путевку в «Финал четырех» «Уралочке-НТМК» — тоже ничего сенсационного. Вот то, что чемпион страны московское «Динамо» оступилось в соперничестве с «Протоном» — это была удивительно. Но клуб из Саратова, который тогда только-только возглавил Юрий Маричев, выдал при своих зрителях, наверное, матч года.

Было жаль, что в полуфиналах не получилось никакой борьбы. В одном случае ее, увы, и не могло быть — «Уралочка» отправилась в Казань молодежным составом, да еще и без главного тренера Николая Карполя. Шансов против очень мощно выглядящего в этом сезоне «Енисея» не было.

— Мы больше боялись за себя, — сказал после игры главный тренер красноярского клуба Сергей Голотов. — До Кубка у нас было всего две нормальных тренировки. В перелетах мы столько часовых поясов преодолели. Прилетели домой из Финляндии с восьмичасовой пересадкой в аэропорту, побыли один день дома, полетели в Саратов и из Саратова уже сюда. Я больше волновался за девчонок, за их физическое состояние.

К сожалению, и «Протон» не смог оказать никакого сопротивления главному фавориту «Финала четырех» — казанскому «Динамо». Саратовская команда выступала без своего сильнейшего атакующего игрока — американки Хейли Экерман. Подумалось, что и тут решили поберечь силы лидеров, но нет — вмешалась травма.

— Для таких матчей игроков не придерживают, — сказал Маричев. — Вчера на тренировке у нее случилась небольшая травма, и она просто не смогла выйти на площадку. Если бы она могла играть, то она, конечно, играла бы.

КАЗАНЬ И ТУТ ПЕРВАЯ

Но финальный матч получился содержательным, и, в общем, несмотря на итоговый счет, в отличие от полуфиналов не разочаровал. Начало первой партии вообще получилось чрезвычайно упорным. Впервые одной из команд удалось повести с разницей в два очка только уже после первого технического тайм-аута. И командой это был «Енисей», вышедший вперед со счетом 10:8. Тут же стало и 11:8. Но «Динамо» — слишком опытная команда, чтобы начинать нервничать из-за таких мелочей, да и Ришат Гилязутдинов вовремя взял тайм-аут. Вскоре счет стал равным — 13:13. А в концовке опять же сказался опыт Казани — вроде бы не делая ничего особенного, «Динамо» после счета 20:20 выиграло пять очков подряд.

Даже жаль, что «Енисею» не удалось зацепиться за первую партию и вывести «Динамо» из зоны комфорта, заставляя фаворита что-то придумывать и напрягаться. И ведь не сказать, что команда из Красноярска — это такой набор «ноунеймов», прыгающих выше головы. Тут и двукратная чемпионка мира либеро Светлана Крючкова, и блокирующая сборной России Екатерина Ефимова и, конечно, Наталья Малых — потенциально один из сильнейших атакующих игроков страны, способная без устали вколачивать мяч в площадку. Но своего лучшего волейбола в этот вечер не показала ни одна из них. Больше остальных старалась Малых: серия ее хороших атак в середине второй партии вернула было интригу — отрыв «Динамо» сократился всего до двух очков (12:10). Но то был последний успех «Енисея» в этом сете.

А в третьей партии не было даже видимости борьбы — «Динамо» с первых розыгрышей ушло в отрыв и спокойно контролировало ход игры. Завяла даже очаровательная Малых, хотя, надо отдать ей должное, билась она до последнего, как и весь «Енисей».

Ну, а волейбольная Казань снова может гулять — ранее эту возможность дал ей «Зенит», выиграв Кубок России и клубный чемпионат мира.

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ