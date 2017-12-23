Кто возьмет Казань и кубок?

ПРЕТЕНДЕНТ

Казанский клуб мощно провел первую часть сезона. Команда Ришата Гилязутдинова возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, с победы начала выступления в Лиге чемпионов. Единственное на данный момент поражение «Динамо» потерпело более двух месяцев назад, уступив на выезде своему главному сопернику последних лет — московскому «Динамо». Это тем более обидно, что в том матче разыгрывался и Суперкубок России. Впрочем, этот факт должен добавить казанской команде мотивации.

— Нам не стоит думать о том, что без Москвы этот финал будет легче, — сказала один из лидеров казанского «Динамо», блокирующая Анастасия Самойленко. — Красноярский «Енисей» тоже себя неплохо показывает. Тот же саратовский «Протон», с которым мы недавно играли в чемпионате. Да, они нам уступили, но, уверена, что они сделали выводы и хорошо разбирают нас перед полуфиналом. И в «Протоне», и в «Енисее» есть хорошие игроки. После матча с «Протоном» мы выступали в Болгарии — уровень повыше, было интереснее. То, что матчи идут нон-стоп, помогает нам быть в тонусе. На «Финал четырех» Кубка мы выйдем с максимальным настроем. Тем более что выступаем в Казани. Дома играть легче, энергия болельщиков дает о себе знать и дополнительно подпитывает нас.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

Пожалуй, из числа участников «Финала четырех» наибольшие шансы дать бой «Динамо» у «Енисея». Клуб из Красноярска — главное открытие нынешнего российского сезона. В прошлом чемпионате «Енисей» впервые в истории стал третьим, а в этом старательно подтверждает, что тот взлет не был случайным.

В десяти турах Суперлиги у него только одно поражение — как раз таки от казанского «Динамо». Но всех остальных лидеров — московское «Динамо», «Уралочку-НТМК», «Заречье-Одинцово» — «Енисей» обыграл. Правда, прокол случился в Лиге чемпионов, где не получилось пройти отбор и попасть в групповой турнир. Это стоило места главному тренеру Александру Кошкину — его сменил Сергей Голотов, который в прошлом сезоне уже работал в Красноярске.

Однако все эти пертурбации никак не сказываются на игре «Енисея», где главная заводила — Наталья Малых. Должную поддержку ей оказывают двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова и чемпионка Европы Виктория Русакова.

ПОТЕРИ

Главная сенсация этого «Финала четырех» — отсутствие среди четверки сильнейших московского «Динамо». Действующие чемпионки России и обладательницы Суперкубка страны попросту не смогли преодолеть предварительную стадию. Решающим оказалось поражение от «Протона» — 2:3, который в итоге и прошел дальше.

Результат тем более сенсационен, что «Динамо» — в полном порядке и не переживало каких-либо серьезных кризисов: команда Зорана Терзича делит лидерство в Суперлиге с Казанью. Сам сербский специалист тогда жаловался, что «Динамо» не справилась с давлением публики — предварительный этап проходил в Саратове, на площадке «Протона». Что, конечно, немного странно для такой опытной команды.

Впрочем, «Протон» не стоит недооценивать, ведь его возглавляет Юрий Маричев, быстро нашедший себе новое место работы после увольнения из мужского московского «Динамо» — тренер, выигрывавший с женской сборной России два чемпионата Европы.

РАСПИСАНИЕ

Сегодня. Полуфиналы

15.30* Уралочка-НТМК — Енисей

18.00 Протон — Динамо-Казань.