Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Кто возьмет Казань и кубок?
В выходные в Казани состоится «Финал четырех» женского Кубка России, главным фаворитом которого является местное «Динамо».
В выходные в Казани состоится «Финал четырех» женского Кубка России, главным фаворитом которого является местное «Динамо».
ПРЕТЕНДЕНТ
Казанский клуб мощно провел первую часть сезона. Команда Ришата Гилязутдинова возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, с победы начала выступления в Лиге чемпионов. Единственное на данный момент поражение «Динамо» потерпело более двух месяцев назад, уступив на выезде своему главному сопернику последних лет — московскому «Динамо». Это тем более обидно, что в том матче разыгрывался и Суперкубок России. Впрочем, этот факт должен добавить казанской команде мотивации.
— Нам не стоит думать о том, что без Москвы этот финал будет легче, — сказала один из лидеров казанского «Динамо», блокирующая Анастасия Самойленко. — Красноярский «Енисей» тоже себя неплохо показывает. Тот же саратовский «Протон», с которым мы недавно играли в чемпионате. Да, они нам уступили, но, уверена, что они сделали выводы и хорошо разбирают нас перед полуфиналом. И в «Протоне», и в «Енисее» есть хорошие игроки. После матча с «Протоном» мы выступали в Болгарии — уровень повыше, было интереснее. То, что матчи идут
ТЕМНАЯ ЛОШАДКА
Пожалуй, из числа участников «Финала четырех» наибольшие шансы дать бой «Динамо» у «Енисея». Клуб из Красноярска — главное открытие нынешнего российского сезона. В прошлом чемпионате «Енисей» впервые в истории стал третьим, а в этом старательно подтверждает, что тот взлет не был случайным.
В десяти турах Суперлиги у него только одно поражение — как раз таки от казанского «Динамо». Но всех остальных лидеров — московское «Динамо», «Уралочку-НТМК», «Заречье-Одинцово» — «Енисей» обыграл. Правда, прокол случился в Лиге чемпионов, где не получилось пройти отбор и попасть в групповой турнир. Это стоило места главному тренеру Александру Кошкину — его сменил Сергей Голотов, который в прошлом сезоне уже работал в Красноярске.
Однако все эти пертурбации никак не сказываются на игре «Енисея», где главная заводила — Наталья Малых. Должную поддержку ей оказывают двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова и чемпионка Европы Виктория Русакова.
ПОТЕРИ
Главная сенсация этого «Финала четырех» — отсутствие среди четверки сильнейших московского «Динамо». Действующие чемпионки России и обладательницы Суперкубка страны попросту не смогли преодолеть предварительную стадию. Решающим оказалось поражение от «Протона» — 2:3, который в итоге и прошел дальше.
Результат тем более сенсационен, что «Динамо» — в полном порядке и не переживало
Впрочем, «Протон» не стоит недооценивать, ведь его возглавляет Юрий Маричев, быстро нашедший себе новое место работы после увольнения из мужского московского «Динамо» — тренер, выигрывавший с женской сборной России два чемпионата Европы.
РАСПИСАНИЕ
Сегодня. Полуфиналы
15.30*
18.00 Протон —
Завтра
14.30 Матч за 3-е место
16.00 Финал
* время московское.