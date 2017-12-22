Определились соперники белорусских волейбольных клубов в еврокубках

По результатам выступления в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» был сильнее финского «Хуррикаани» (3:0, 3:1) и вышел в следующий раунд турнира. На стадии 1/8 финала горняки встретятся с французским «Монпелье», который по итогам противостояния в двух матчах одолел немецкую команду «Райн Майн».

В первом матче на своей площадке французы были сильнее оппонентов 3:2, а в гостях одержали еще более убедительную победу — 3:0 и стали соперником «Шахтера» в 1/8 финала.

Восьмикратный обладатель Кубка Беларуси минский «Строитель» в текущем сезоне выступает в другом европейском турнире — Кубке вызова. После победы над «Лозанной» в ответной игре (3:0) следующим соперником минчан станет турецкий «Мили Пьянго».

С этим клубом «Строитель» встречался в Кубке вызова в ¼ финала в сезоне 2014−2015 годов, когда обыграл соперников из Турции на своей площадке 3:1 и вышел в полуфинал турнира, добившись наиболее высокого результата для белорусских волейбольных клубов за время выступления на евроарене.