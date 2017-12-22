Определились соперники белорусских волейбольных клубов в еврокубках
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились соперники белорусских волейбольных клубов в еврокубках, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились соперники белорусских волейбольных клубов в еврокубках, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По результатам выступления в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» был сильнее финского «Хуррикаани» (3:0, 3:1) и вышел в следующий раунд турнира. На стадии 1/8 финала горняки встретятся с французским «Монпелье», который по итогам противостояния в двух матчах одолел немецкую команду «Райн Майн».
В первом матче на своей площадке французы были сильнее оппонентов 3:2, а в гостях одержали еще более убедительную победу — 3:0 и стали соперником «Шахтера» в 1/8 финала.
Восьмикратный обладатель Кубка Беларуси минский «Строитель» в текущем сезоне выступает в другом европейском турнире — Кубке вызова. После победы над «Лозанной» в ответной игре (3:0) следующим соперником минчан станет турецкий «Мили Пьянго».
С этим клубом «Строитель» встречался в Кубке вызова в ¼ финала в сезоне 2014−2015 годов, когда обыграл соперников из Турции на своей площадке 3:1 и вышел в полуфинал турнира, добившись наиболее высокого результата для белорусских волейбольных клубов за время выступления на евроарене.
В женском Кубке вызова близка к выходу в 1/8 финала «Минчанка». Белорусские волейболистки в первой игре на выезде победили сербское «Единство» (3:1) и в ответной встрече 10 января в спорткомплексе «Уручье» постараются закрепить свой успех. Матчи мужского Кубка ЕКВ и Кубка вызова состоятся в январе.