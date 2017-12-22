Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Волейболистки московского «Динамо» стартовали с победы в Лиге чемпионов
МОСКВА, 21 дек —
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МОСКВА, 21 дек —
Матч группы D, прошедший в четверг в Лодзи (Польша), завершился победой российской команды со счетом 3−0 (25:18, 25:20, 25:23). Самым результативным игроком матча стала диагональная «Динамо» Наталия Гончарова, набравшая 13 очков.
Следующий матч в Лиге чемпионов волейболистки «Динамо» проведут дома 9 января с турецким «Галатасараем».