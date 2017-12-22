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22 декабря, источник: Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» стартовали с победы в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» одержали победу над польским «Будовлани» в своем стартовом матче на групповом этапе Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Матч группы D, прошедший в четверг в Лодзи (Польша), завершился победой российской команды со счетом 3−0 (25:18, 25:20, 25:23). Самым результативным игроком матча стала диагональная «Динамо» Наталия Гончарова, набравшая 13 очков.

Следующий матч в Лиге чемпионов волейболистки «Динамо» проведут дома 9 января с турецким «Галатасараем».

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