Максим Михайлов: Клубный чемпионат мира был сильнейшим по составу

Источник: РИА "Новости"

В декабре лучший клуб российского мужского волейбола «Зенит-Казань» впервые в истории победил в клубном чемпионате мира. Подопечные Владимира Алекно прибавили долгожданную победу на этом турнире к выигрышу трех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Ранее клубу из столицы Татарстана не удавалось сделать решающий шаг к званию лучших на планете — в двух предыдущих чемпионатах мира они проигрывали бразильскому «Сада Крузейро». В эксклюзивном интервью «Известиям» один из лидеров казанцев, олимпийский чемпион-2012 Максим Михайлов поделился секретом успеха своей команды, ожиданиями от ближайшего мирового первенства среди сборных и мнением о ситуации с допуском российских олимпийцев на зимнюю Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

— Каких ошибок прошлых розыгрышей избежал «Зенит-Казань»?

— Главным фактором стало то, что мы играли в Европе, а не в Бразилии. Акклиматизация — это очень важный момент для спортсменов. Во-вторых, не было такой жары, как в предыдущие два раза. В-третьих, мы понимали, что это для нас один из не последних, но очевидных шансов завоевать титул, поскольку Лигу чемпионов не каждый год выигрываешь. Старались максимально настроиться, и все до единого игроки показали свой лучший волейбол, что не всегда удается. За счет того, что каждый выдавал свой максимум, удалось достичь цели.

— За весь турнир вы не проиграли ни одного сета. Изнутри победы выглядят такими же легкими, как в итоговом протоколе?

— Если смотреть на счета сетов, то практически везде соперник набирал за 20 очков, по 2−3 очка разницы. Это говорит о том, что нам удавалось дожимать противников в концовках партий. Не обошлось и без удачи. Когда играешь на «больше-меньше», это в какой-то степени лотерея. Нам удалось переманить фортуну на свою сторону. Это стало залогом успеха, и кому-то могло показаться, что матчи давались нам легко. На самом деле все игры были очень напряженными, борьба шла в каждой партии, особенно в полуфинале и финале.

— При этом вторая и третья партии в полуфинале с «Сада Крузейро» вами были выиграны очень убедительно (25:19, 25:18)…

— Я думаю, это нам удалось за счет подачи. То есть за счет того же, что им помогало у нас выигрывать в предыдущие два года у себя дома. С помощью этого их оружия получилось нейтрализовать сильные стороны соперника. Бразильцы славятся быстрой игрой и хорошим съемом. Поэтому чем дальше ты отодвинешь их от сетки, тем больше у тебя шансов. Нам удалось не просто их отодвинуть, но и сделать много подач на вылет. За счет этого всё время шли впереди. А когда ты постоянно отрываешься, играть проще, чем когда нужно догонять.

— Какой была обстановка на трибунах в Польше? Сильное ли было давление местных болельщиков во время матча с местным клубом СКРА на групповом этапе?

— В Польше, наоборот, всегда приятно играть. Там зрители зачастую болеют не за свои команды, а за красивый волейбол. Очень любят этот вид спорта, залы забиты до отказа, а турниры отлично организовывают. Плюс в отношении Польши у нас хорошие воспоминания — в последние годы нам постоянно там удается выигрывать.

— Вы об августовской победе в составе сборной России на чемпионате Европы, финал которого состоялся на той же «Таурон Арене», что и решающие матчи клубного чемпионата мира?

— Сейчас уже ностальгия по ЧЕ не мучает — прошло уже немало времени. Кроме того, это разные турниры. Но на «Таурон Арену» всегда приятно возвращаться. Очень комфортный зал — большой, но уютный для спортсменов. Много народу приходит болеть. Это один из лучших в мире комплексов для игры в волейбол.

— Это был лучший по составу клубный чемпионат мира?

— Безусловно, если брать весь состав участников, то лишь две команды из нашей группы — аргентинский «Персональ Боливар» и китайский «Шанхай» — были явными аутсайдерами. Все остальные клубы из второй группы, а также «Зенит-Казань» и СКРА очень хорошего и ровного уровня. Такого большого количество сильных команд на клубном чемпионате мира еще было. Обычно там участвовали два-три сильных коллектива, и они разыгрывали титул. Сейчас было как минимум пять-шесть претендентов на золото. Это добавило турниру сложности и интереса.

— Внутри страны вы в ноябре потерпели первое за два года поражение в чемпионате России в матче с петербургским «Зенитом» (1:3), а в декабре с трудом обыграли «Кемерово» в финале Кубка России. Это ваша команда сдала или соперники подтянулись по сравнению с прошлыми сезонами?

— Конкуренты, безусловно, подтянулись. При этом говорить о глобальных успехах на основе отдельных матчей нельзя. Показателем станет концовка чемпионата, его плей-офф. То, что нас обыгрывают или играют с нами на равных, говорит о росте уровня национального чемпионата, его конкурентоспособности.

— Как будете искать новую мотивацию после трех подряд побед в Лиге чемпионов и долгожданного триумфа на чемпионате мира?

— В первое время эмоции будут не максимальными, поскольку все силы были оставлены на клубном чемпионате мира, который был очень тяжелым. Но в «Зените» все игроки являются профессионалами. Уже не первый год мы играем и выигрываем. Кроме того, у нас опытный тренерский штаб, способный быстро вывести команду из состояния эйфории. Все знают, что делать. Возможно, сейчас мы не будем показывать свой лучший волейбол, но демонстрировать средний уровень обязаны. Нас к этому обязывает статус клуба, претендующего на победы во всех турнирах. Поэтому после побед нельзя расслабляться.

— В начале декабря стало известно, что на первом групповом этапе чемпионата мира-2018 Россия сыграет с командами США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна. Как оцените этот жребий?

— Очень сильная группа. И сам турнир будет очень тяжелым. Нам надо выигрывать каждый матч, настраиваться на него как на финальный, чтобы подойти ко второму групповому этапу и «Финалу шести» с внушительным багажом очков и двигаться как можно дальше. В нынешнем формате ЧМ проходных матчей просто нет.

— Перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро все наши спортсмены пережили угрозу недопуска до соревнований из-за допинговых скандалов. Как сейчас отнеслись к тому, что наши «зимники» поедут на Игры-2018 в Пхенчхан под нейтральным флагом?

— Мнение по всей ситуации сформировалось еще в разгар нашей подготовки к Рио. Понятно, что есть предвзятое отношение к России, связанное с политическими моментами. Даже если отдельные русские спортсмены принимали допинг, не должна ложиться вина на всю федерацию, на весь Олимпийский комитет России (ОКР). Все в мире принимают допинг, но наказывают только нашу страну. Это связано не со спортивными, а политическими вопросами. И они никак не должны затрагивать честных спортсменов, которые тратят всё свое время и здоровье на то, чтобы поехать на Олимпийские игры.

—​​​​​​​ Нет опасений, что перед летней Олимпиадой-2020 в Токио вы также столкнетесь с этими угрозами?