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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Зиничев: Плей-офф Лиги чемпионов? Все в наших руках

Генеральный директор московского «Динамо» подвел итоги первой части сезона.

— Насколько вам нравится игра команды при новом главном тренере Зоране Терзиче?

— Слова «нравится», «не нравится» я бы здесь не стал употреблять. Удовлетворяют ли достигнутые результаты или нет, будет точнее. Вот предстоящие четыре игры как раз и дадут ответы на многие вопросы. Впереди у нас два матча Лиги чемпионов и встречи с Казанью и «Енисеем». Мы ждем их с нетерпением и определенной тревогой. На данный момент мы и наши болельщики не можем в полной мере понять глубину ресурса нашей команды. Ряд игроков еще даже не появлялись перед зрителями. Та же Елена Гендель. Да и роль опытнейшей связующей — Марины Бабешиной — пока расплывчата. Но, конечно, в определении места и роли игроков в команде виднее тренеру. Зоран Терзич часто говорит, что согласно его концепции играть должны те, кто лучше проявляет себя на тренировках. Хотя я считаю, этот вопрос очень связан с психологической устойчивостью и индивидуальными качествами того или иного игрока. В нашей практике были спортсмены, которые на занятиях постоянно критиковались тренерами, однако в ответственные моменты важных матчей именно они вносили решающий вклад. Я не призываю кого-то бросать тренировки или относиться к ним с ленцой, у нас этого в команде и нет, просто напоминаю, что все разные.

НУЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС С ТЕМИ, КТО СЕЙЧАС НЕ ИГРАЕТ

— 28 декабря у «Динамо» игра с Казанью. Насколько важно уйти на Новый год в единоличных лидерах чемпионата?

— Дело ведь не в промежуточном лидерстве. Цыплят, как известно, по осени считают. Возможны отдельные неудачи, никуда от этого не деться. Важнее сейчас увидеть ту игру, которую мы ждем от команды. Хочется увидеть мобилизации всех ресурсов. Вот проиграли мы в этом сезоне дважды: «Енисею» сразу после важной победы в Суперкубке и «Протону» (и второй раз за все время не вышли в «Финал четырех» Кубка России).

— Почему?

— Могут быть три варианта. Либо эти команды выше по уровню, либо наш коллектив не показал своей игры — и тут вопросы к игрокам и тренерам, либо почему-то не использовались спортсменки, которые могли бы переломить ход матча, — и это тренерские ошибки. Найти нужную причину и сделать правильные выводы — вот что важно. А уйти на Новый год первыми, но потом 6 января опять уступить Красноярску и опуститься в таблице — это тоже никому не нужно.

— Что вы имеете в виду, говоря о мобилизации всех ресурсов?

— Чемпионат пошел на второй круг, а мы, как я уже сказал, пока не понимаем, нужны ли нам те или иные, весьма дорогостоящие, игроки только для тренировочного процесса, так как помочь команде они не в состоянии, а потому и игровая практика им не к чему, или процесс становления команды оказался сложнее, чем предполагалось. Я о том, что, если мы набрали игроков, которые не в состоянии помочь команде в играх, давайте дадим им возможность реализовать себя в других клубах, тем более что обращения такие есть. Да и для бюджета «Динамо» это будет облегчением. Тем более что время сейчас непростое. И сейчас задача всех нас — тренерского штаба, игроков, да и моя — понять: можем ли мы реализовать те планы, о которых смело заявляли в начале сезона? У нас ведь плюс ко всему команда возрастная, и, при всем моем искреннем восхищении и уважении к нашим врачам и тренеру по физподготовке, понятно, что использовать весь сезон только 6 — 7 игроков — чревато.

— Чем вызвана смена капитана в этом сезоне?

— У нас всегда были сильные капитаны: Екатерина Гамова, Елена Година, Ангелина Грюн, Мария Перепелкина. Но дольше всех в этой роли была Вера Ветрова. Она — уникальный командный игрок и очень позитивный человек.

Но в этом сезоне команда сильно изменилась, пришли пять новых игроков, другой тренерский штаб. И мы посчитали, что в такой переломный момент нужно выстроить все максимально просто. В команде есть лидер, который ведет за собой в каждом матче, который плюс ко всему уже свыше 10 лет в составе клуба. Речь о Наталии Гончаровой. Она много лет вовлечена в жизнь клуба, в ней есть дух победителя, дух чемпионства, который, я надеюсь, поможет адаптироваться новичкам к требованиям в «Динамо» и в этом же ключе установить коммуникацию игроков с тренером. Мне кажется логичным, чтобы в нынешний момент игроки объединились вокруг своего лидера.

Я встречался с девочками, объяснил Вере, что никаких претензий к ней нет, — и она в очередной раз проявила мудрость, все правильно поняв и согласившись во всем помогать Наташе, что и происходит на практике.

ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ БЫЛА НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ЖЕСТЧЕ

— В четверг «Динамо» матчем с «Лодзем» стартует в Лиге чемпионов. Вам, мягко говоря, не повезло с группой. Помимо польской команды в квартете два турецких гранда: «Вакыфбанк» и «Галатасарай».

— Все любители спорта видели, как проходила жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018. Там все было логично, сначала развели сильнейших, потом всех остальных. Ведь в чем вообще суть процесса? Исходя из сил команд, разбить их на корзины, чтобы группы были примерно равными. Для чего топ-клубам играть между собой на ранней стадии? Ни в одном виде спорта такого нет.

— Почему так случилось в Лиге чемпионов?

— На нынешней жеребьевке, которая проходила в России, организаторы решили проявить новаторство и изменили повсеместно принятый порядок жеребьевки. Сначала они распределили по группам команды из корзины 4, пробившиеся в групповой этап через квалификацию, и только потом более сильных — поочередно из третьей, второй и, в последнюю очередь, отнесенных к группе сильнейших из первой корзины.

В результате этих новшеств провести жеребьевку в соответствии с заявленными принципами не удалось, и пришлось команду, уже помещенную в группу В, принудительно переносить в группу D. В результате были нарушены все математические законы и цель — сделать группы примерно равными по силе — достигнута не была. В итоге в Лиге чемпионов сформированы две группы смерти и две совсем проходных. Все это непрофессионально, если не сказать жестче.

— И что делать теперь?

— Играть и побеждать. Раз уж мы заявляем о своих амбициях о «Финале четырех», нам не пристало бояться никого. Ведь на пути к вершине с этими командами все равно пришлось бы играть. Не думаю, что турецкие команды тоже рады, что мы с ними в группе. Она у нас очень тяжелая, но это не значит, что мы не в состоянии выйти в плей-офф. Все в наших руках. И тут нужно перекинуть мостик к первой части нашего интервью, когда я говорил о тактике и стратегии использования нашего потенциала и ресурсов.

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