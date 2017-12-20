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21:53 (мск), источник: БЕЛТА

Два белорусских волейбольных клуба вышли в следующий раунд еврокубков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольные клубы солигорский «Шахтер» и минский «Строитель» вышли в следующий раунд еврокубков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпионат Беларуси «Шахтер» после завершения борьбы в квалификации Лиги чемпионов, где команда уступила право сыграть в групповой стадии самого престижного турнира итальянской «Перудже», продолжил выступать в Кубке ЕКВ.

В 1/16 финала подопечные Виктора Бекши сыграли с финским клубом «Хуррикаани». После уверенной победы на выезде — 3:0, в ответной игре в спорткомплексе «Олимпиец» в Могилеве горнякам пришлось приложить максимум усилий. В итоге матч завершился победой со счетом 3:1 (25:23, 28:30, 25:23, 25:18). Самыми результативными игроками в составе белорусской команды стали Андрей Радюк — 20 очков и Вячеслав Шмат — 12 баллов. В 1/8 финала Кубка ЕКВ «Шахтер» сыграет с победителем пары «Райн Майн» (Германия) — «Монпелье» (Франция).

«Матч в Могилеве получился совершенно другим, чем первый в Финляндии. Гости имели возможности мощно атаковать, хорошо подавали мяч. У нас были проблемы в отдельных компонентах игры, но мы выстояли и добились успеха», — рассказал главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша.

Один из самых титулованных белорусских клубов «Строитель» в Кубке вызова встречался на стадии 1/16 финала со швейцарской «Лозанной». После неожиданного поражения на выезде 2:3, на домашней площадке в «Чижовка-Арене» подопечные Александра Сингаевского добились важной победы — 3:0 (27:25, 25:16,25:17) и вышли в следующий раунд. Матч 1/8 финала еврокубков состоится в январе 2018 года.

Из других белорусских команд борьбу на евроарене продолжает «Минчанка», которая в Кубке ЕКВ ранее одолела сербское «Единство», а 10 января в Минске постарается закрепить свое преимущество и выйти в следующий круг.

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