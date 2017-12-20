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19:22 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Газпром-Югры» вышли в 1/8 финала Кубка вызова

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Волейболисты сургутского клуба «Газпром-Югра» на своей площадке победили венгерский «Пензудьор» в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова и пробились в следующую стадию турнира.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Сургуте, завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:14, 25:15) в пользу хозяев.

В первом матче в Будапеште победу также одержала российская команда со счетом 3−0.

В 1/8 финала сургутская команда сыграет с победителем противостояния между голландским «Орионом» и болгарским «Левски».

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