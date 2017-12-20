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Волейболисты «Газпром-Югры» вышли в 1/8 финала Кубка вызова
МОСКВА, 20 дек —
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МОСКВА, 20 дек —
Встреча, прошедшая в среду в Сургуте, завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:14, 25:15) в пользу хозяев.
В первом матче в Будапеште победу также одержала российская команда со счетом 3−0.
В 1/8 финала сургутская команда сыграет с победителем противостояния между голландским «Орионом» и болгарским «Левски».