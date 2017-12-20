Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Тренер «Зенита» Алекно связывает свое будущее с казанским клубом
КАЗАНЬ, 20 дек —
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КАЗАНЬ, 20 дек —
«А вы (журналисты) меня уже увольняете? Пока я в Казани, других вариантов на будущее нет. Но все мы люди подневольные. Мало ли чего случится? Как команда будет играть… Но пока я здесь», — сказал Алекно журналистам.
Под руководством Алекно «Зенит» в декабре впервые в истории победил на клубном чемпионате мира. Тренер возглавил команду в 2008 году.