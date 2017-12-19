Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Волейболисты «Белогорья» вышли в 1/8 финала Кубка CEV
МОСКВА, 19 дек —
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МОСКВА, 19 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:23, 25:10). В первом матче российский клуб одержал победу также со счетом 3−0.
В 1/8 финала «Белогорье» сыграет с победителем пары «Ческе-Будеёвице» (Чехия) — «Хапоэль Мате Ашер» (Израиль).