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21:17 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» вышли в 1/8 финала Кубка CEV

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» одержали победу над софийским ЦСКА во втором матче 1/16 финала Кубка CEV и пробились в следующий этап.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:23, 25:10). В первом матче российский клуб одержал победу также со счетом 3−0.

В 1/8 финала «Белогорье» сыграет с победителем пары «Ческе-Будеёвице» (Чехия) — «Хапоэль Мате Ашер» (Израиль).

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