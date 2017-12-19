Станислав Шевченко: Наша Суперлига — сильнейший в мире национальный чемпионат

Источник: Спорт-Экспресс

— Успех «Зенита» на клубном чемпионате мира — вишенка на торте сезона?

— Да, это важный кубок. По разным причинам эта вершина «Зениту» долгое время не покорялась, но теперь достигнута и она. Мне очень понравилось, как казанская команда выглядела в Польше, как она была мобилизована. Все играли на максимуме. И тот факт, что столь сильным соперникам «Зенит» не отдал ни единого сета, говорит об его уровне и уровне всего нашего чемпионата.

При этом я бы не сказал, что все дело в переносе турнира из Бразилии в Польшу, сказалась именно заряженность коллектива на результат. По лицам игроков и тренерского штаба было видно, что обыграть «Зенит» кому-либо будет очень тяжело.

— Некоторые говорят, что теперь суперлига может называться самым сильным национальным чемпионатом. Вы с этим согласны?

— Да, я разделяю это мнение. Три разные российские команды — «Локомотив», «Белогорье», «Зенит» — выиграли шесть последних кубков Лиги чемпионов. «Факел» победил в Кубке ЕКВ. Так что наш чемпионат, считаю, действительно сильнейший. Плюс он очень престижен для иностранцев. Обратите внимание, в наших команд играют топ-звезды — люди, которые являются лидерами своих национальных сборных и побеждали в еврокубках. По нашему лимиту в одном клубе может быть только два зарубежных игрока, но из этого вытекает, что их уровень очень высок.

— По части лимита меняться ничего не будет?

— Нет. Лет шесть-семь назад клубы открыто выражали недовольство, говорили, что без легионеров в Европе ничего не выиграть, требовали ослабить лимит. Но время показало, что не все упирается в иностранцев. Если правильно налажен процесс, то клуб получает подпитку от вторых команд, которые участвуют в Молодежной лиге. При юниорах уровня сборной России по своему возрасту необходимость в легионерах отпадает.

— В зарубежной прессе появляются слухи, что Вильфредо Леон может уйти в итальянский чемпионат. Это будет потерей для суперлиги?

— Леон еще никуда не ушел. И он — лишь один игроков из «Зенита». Казань выигрывала титулы и без Леона, как и проигрывала с ним. Поэтому я не стал бы придавать ему абсолютное значение. Безусловно, он игрок высочайшего уровня, но пока ясности по его будущему нет, так что нет смысла концентрироваться на этом.

САМЫЕ-САМЫЕ

— В этом году у российского волейбола 33 награды. Какая из них стала наибольшим сюрпризом для вас?

— Пожалуй, выход в финал чемпионата мира девчонок до 20 лет. Это было очень приятно. В этом возрасте у нас традиционно большие проблемы, серьезных успехов не было давно — и вот серебро чемпионата мира. Думаю, при правильном подходе у многих из этой команды есть шансы попасть в состав команды на Игры в Токио.

— Главное достижение года?

— Не буду выделять какую-то определенную медаль. Скажу так: меня очень впечатлило, что Вячеслав Красильников и Никита Лямин после бронзы на чемпионате мира по пляжному волейболу назвали свой результат провалом. Они нацелены только на первые места и сейчас возглавляют мировой рейтинг. Мог ли пару лет назад кто-то хотя бы подумать об этом?

— Разочарование?

— Выступление женской сборной на чемпионате Европы.

— Есть ли у вас кандидаты в номинации прорыв года?

— Многие концентрируются на Леоне, а мне очень нравится, как сезон в сборной и в клубе провел Александр Бутько. На сегодняшний день от этого человека много зависит в любом коллективе.

— Что попросили бы у волейбольного Деда Мороза?

— Наверное, стабильности в игре наших национальных сборных.

У ПАНКОВА И ГИЛЯЗУТДИНОВА РАВНЫЕ ШАНСЫ ВОЗГЛАВИТЬ ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ

— Еще несколько вопросов на разные темы. Проходила новость, что в Международную федерацию волейбола (FIVB) Всемирным антидопинговым агентством (WADA) была отправлена база данных Московской антидопинговой лаборатории. Что вам известно об этом?

— Ничего. Никакой информации у меня на этот счет нет. Думаю, сначала FIVB должна разобраться со всем, а потом уже, если потребуется, какие-то данные будут доведены до нас.

— Вы были на Олимпийском собрании 12 декабря. Какие чувства у вас были от происходящего?

— Думаю, решение спортсменов ехать — правильное. Понятно, что нагнетание на эту тему идет постоянно, но если прекратить соревноваться на высочайшем уровне, мы потеряем куда больше. Каждая Олимпиада — это новая веха в любом виде спорта. Понятно, что ехать при таких ограничениях касательно гимна, флага и герба тяжело, но мы все равно будет болеть за наших спортсменов.

— Еще один неразрешенный пока вопрос: когда определится новый главный тренер женской сборной?

— В середине января на заседании президиума ВФВ. Экспертный совет выдвинул две кандидатуры — Вадима Панкова и Ришата Гилязутдинова.

— Сейчас шансы 50 на 50?

— Да. Даже во время Экспертного совета мнения разделись примерно поровну.

— Вариант, при котором они работали бы вместе, невозможен?

— Мы его не рассматривали, поскольку прежде они и не работали вместе. А сами по себе — специалисты сильные. Гилязутдинов выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, Панков возглавлял ту самую молодежную сборную до 20 лет, которая выиграла серебро на чемпионате мира. Он вообще работал со многими молодежными командами и прекрасно знает всех девушек. Плюс был момент, когда Панков возглавлял сборную во время отбора на Гран-при — и тогда он справился с поставленной задачей.

— Где-то месяц назад вы говорили, что в шорт-листе были и иностранные кандидаты. Куда они делись?

— У них были определенные требования, которые мы не могли выполнить.

— Финансовые?

— В меньшей степени. В основном — вопросы, связанные со временем и некоторые нюансы, удовлетворить которые невозможно.

ГЛАВНЫЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ УСПЕХИ РОССИИ-2017

ЗОЛОТО

Чемпионат Европы среди мужских команд

Первенство Европы U-18 (девушки)

Универсиада. Женщины

Пляжный волейбол. Этапы Мирового тура. Киш Айленд, Гаага. Красильников — Лямин. Циньчжоу. Величко — Сиволап

Пляжный волейбол. Первенство Европы U-22. Макрогузова — Холомина. Стояновский — Ярзуткин

Пляжный волейбол. Первенство Европы U-20. Бочарова — Воронина. Горбенко — Иванов

Пляжный волейбол. Первенство Европы U-18. Бочарова — Воронина. Гусев — Шустро

Волейбол на снегу. Этапы Евротура. Улудаг. Богатой — Даянов. Кронплац. Хакимзянова — Сырцева. Богатов — Даянов.

Клубный чемпионат мира. Зенит-Казань

Лига чемпионов. Зенит-Казань

Кубок ЕКВ. Динамо-Казань

Кубок Вызова ЕКВ. Факел (Новый Уренгой).

СЕРЕБРО

Универсиада. Мужчины

Первенство мира U-23 (юноши)

Первенство мира U-20 (девушки)

Первенство мира U-19 (юноши)

Первенство Европы U-16 (девушки)

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Москва. Красильников — Лямин

Пляжный волейбол. Первенство Европы U-18. Архипов — Чухненков

Волейбол на снегу. Этап Евротура. Улудаг. Даянова — Хакимзянова.

БРОНЗА