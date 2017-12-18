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18 декабря, источник: Чемпионат.com

Панков: «Заречью» желательно закончить чемпионат в четвёрке

Вадим Панков проделал большую работу в «Заречье-Одинцово» и вскоре может стать главным тренером женской сборной России по волейболу.

Источник: РИА "Новости"

«Заречье-Одинцово» перед началом сезоном сильно обновило состав, что в последние году стало для подмосковной команды традицией. В Одинцово при этом много талантливой молодёжи, которой доверяют в клубе и не боятся делать на неё ставку. Начало сезона получилось для подопечных Вадима Панкова более чем удачным. Пять побед в пяти стартовых матчах Суперлиги — о лучшем начале нельзя было и мечтать.

Дальше «Заречье» ждала тройка сильнейших клубов страны — московское и казанское «Динамо», а также красноярский «Енисей».

Чуда не произошло, и подмосковные волейболистки капитулировали в каждой из этих встреч, хотя на отдельных отрезках матчей выглядели более чем достойно. Поражение в игре с «Уралочкой» продлило неудачную серию «Заречья» до четырёх матчей. Надо было что-то предпринимать, и Панков здорово настроил своих подопечных на стартовую игру второго круга с краснодарским «Динамо». Результатом стала победа в трёх партиях и психологическая разгрузка для игроков. Вскоре у Панкова может прибавиться работы, так как он наряду с Ришатом Гилязутдиновым является претендентом на пост главного тренера женской сборной России. Впрочем, разговор с наставником «Заречья» мы начали всё-таки с клубных дел.

— Вадим Анатольевич, насколько важно было для «Заречья» одержать победу над краснодарским «Динамо» после серии из четырёх поражений подряд?
— В какой-то степени это неудачи были вполне объясним, потому что мы играли против сильнейших клубов чемпионата России. Думаю, что подобный исход не был таким уж неожиданным. Конечно, мы вполне могли выиграть в каждой из игр по одному сету точно. Московское и казанское «Динамо», а также «Енисей» давали нам такие возможности. Что касается нашего четвёртого поражения, которое случилось во встрече с «Уралочкой», то мы очень хорошо начали матч, но в дальнейшем сыграли очень слабо, я считаю. В итоге поражение было закономерным и вытекало из логики поединка.

— Возможно, пять побед на старте излишне успокоили команду?
— Мы действительно отлично вошли в сезон, и эти пять побед в любом случае были необходимы. Собственно, победа над краснодарским «Динамо» в последнем туре была ещё важнее с учётом наших последних результатов. Психологически это был ключевой момент для команды. Да и в плане результата мы не хотели терять ещё больше очков, так как «Заречье» намерено попасть в топ-5 по итогам регулярного чемпионата.

— Несмотря на победу в трёх сетах над краснодарцам, этот успех вряд ли можно назвать простым, не так ли?
— Простым, конечно он не был. Мы играли не очень хорошо, допускали большие провалы время от времени. Тем не менее, нам очень повезло во второй партии, когда мы догнали соперника и вырвали сет. Ну, а дальше в третьей партии было чуть проще, и нам удалось довести встречу до итоговой победы. Хорошо, что выиграли этот матч.

— Во втором сете в какой-то момент «Заречье» вело со счётом 15:9, а потом проиграло отрезок 0:8. Как объяснить подобные перепады и как это можно исправить?
— Да, это был крайне неудачный отрезок в нашем исполнении. Мы принимаем хорошо, отлично пасуем, но просто не можем забить мяч в атаке. От этого все проблемы. Просто не можем попасть в площадку или от блока отыграть в аут. Всё у нас летело мимо. Это касается и первого темпа, и атак из других зон. Именно поэтому мне приходилось менять состав, пробовать новые варианты. Неудачно играли нападающие, так что будем работать, чтобы улучшить продуктивность в этом компоненте.

— Было принципиально победить в последнем туре именно в трёх партиях?
— Изначально да. Но, честно говоря, во второй партии я уже не думал об этом, когда многое пошло не так. В тот момент я просто хотел добиться победы в сете и уже отталкивался от этого. В итоге нам повезло и психологически дальше уже было легче. Успех во втором сете дал нам дополнительную энергию, которая принесла в итоге сухую победу.

— Вы отметили, что с тройкой лидеров могли зацепить сет, но вряд ли весь матч. Насколько большая разница между этой тройкой и остальными командами в женской Суперлиге?
— Разница очень большая! Если сравнивать нашу команду с ними, то мы, конечно, можем противостоять им на каких-то отдельных отрезках в матче. Но если смотреть в целом, то лидеры всегда держать стабильный уровень игры, действуют очень чётко и мощно, так что мы могли только частями сопротивляться, если можно так сказать. Хотя вот против Красноярска мы играли очень ровно, но в концовке не могли забить то, что нужно было. Тоже самое можно сказать и про матч с «Уралочкой». Не хватает именно психологии победителей.

— Какие у вас ожидания от второго круга чемпионата России? На что может рассчитывать «Заречье»?
— Целью у нас является попадание в четвёрку или пятёрку по итогам чемпионата. Желательно, конечно, закончить в топ-4, но и в топ-5 тоже будет нормально. Это будет очень непросто, но мы постараемся цепляться за каждый матч в оставшихся турах и посмотрим, как всё сложится. «Протон» и «Ленинградка» будут серьёзными конкурентами. С «Ленинградкой» мы играем на выезде, там будет очень сложно. С «Протоном» сыграем дома, это должно помочь, но всё равно лёгкой жизни ждать не стоит. У Челябинска тоже серьёзная команда, которую нельзя сбрасывать со счетов.

— В конце хотелось бы спросить относительно ваших перспектив стать главным тренером женской сборной России. Список кандидатов сузился до вас и Ришата Гилязутдинова…
— Я выдвинул свою кандидатуру на пост главного тренера сборной, зачитал свою программу на экспертном совете. Да, будут выбирать между мной и Гилязутдиновым, так что в этом плане не могу ничего больше сказать. Не знаю точно, когда будет решён этот вопрос. Думаю, что окончательное решение будет уже после Нового года ближе (сегодня стало известно, что президиум ВФВ назовёт имя нового тренера женской сборной в середине января — прим. «Чемпионата»).

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