Панков: «Заречью» желательно закончить чемпионат в четвёрке

Источник: РИА "Новости"

«Заречье-Одинцово» перед началом сезоном сильно обновило состав, что в последние году стало для подмосковной команды традицией. В Одинцово при этом много талантливой молодёжи, которой доверяют в клубе и не боятся делать на неё ставку. Начало сезона получилось для подопечных Вадима Панкова более чем удачным. Пять побед в пяти стартовых матчах Суперлиги — о лучшем начале нельзя было и мечтать.

Дальше «Заречье» ждала тройка сильнейших клубов страны — московское и казанское «Динамо», а также красноярский «Енисей».



Чуда не произошло, и подмосковные волейболистки капитулировали в каждой из этих встреч, хотя на отдельных отрезках матчей выглядели более чем достойно. Поражение в игре с «Уралочкой» продлило неудачную серию «Заречья» до четырёх матчей. Надо было что-то предпринимать, и Панков здорово настроил своих подопечных на стартовую игру второго круга с краснодарским «Динамо». Результатом стала победа в трёх партиях и психологическая разгрузка для игроков. Вскоре у Панкова может прибавиться работы, так как он наряду с Ришатом Гилязутдиновым является претендентом на пост главного тренера женской сборной России. Впрочем, разговор с наставником «Заречья» мы начали всё-таки с клубных дел.

— Вадим Анатольевич, насколько важно было для «Заречья» одержать победу над краснодарским «Динамо» после серии из четырёх поражений подряд?

— В какой-то степени это неудачи были вполне объясним, потому что мы играли против сильнейших клубов чемпионата России. Думаю, что подобный исход не был таким уж неожиданным. Конечно, мы вполне могли выиграть в каждой из игр по одному сету точно. Московское и казанское «Динамо», а также «Енисей» давали нам такие возможности. Что касается нашего четвёртого поражения, которое случилось во встрече с «Уралочкой», то мы очень хорошо начали матч, но в дальнейшем сыграли очень слабо, я считаю. В итоге поражение было закономерным и вытекало из логики поединка.

— Возможно, пять побед на старте излишне успокоили команду?

— Мы действительно отлично вошли в сезон, и эти пять побед в любом случае были необходимы. Собственно, победа над краснодарским «Динамо» в последнем туре была ещё важнее с учётом наших последних результатов. Психологически это был ключевой момент для команды. Да и в плане результата мы не хотели терять ещё больше очков, так как «Заречье» намерено попасть в топ-5 по итогам регулярного чемпионата.

— Несмотря на победу в трёх сетах над краснодарцам, этот успех вряд ли можно назвать простым, не так ли?

— Простым, конечно он не был. Мы играли не очень хорошо, допускали большие провалы время от времени. Тем не менее, нам очень повезло во второй партии, когда мы догнали соперника и вырвали сет. Ну, а дальше в третьей партии было чуть проще, и нам удалось довести встречу до итоговой победы. Хорошо, что выиграли этот матч.

— Во втором сете в какой-то момент «Заречье» вело со счётом 15:9, а потом проиграло отрезок 0:8. Как объяснить подобные перепады и как это можно исправить?

— Да, это был крайне неудачный отрезок в нашем исполнении. Мы принимаем хорошо, отлично пасуем, но просто не можем забить мяч в атаке. От этого все проблемы. Просто не можем попасть в площадку или от блока отыграть в аут. Всё у нас летело мимо. Это касается и первого темпа, и атак из других зон. Именно поэтому мне приходилось менять состав, пробовать новые варианты. Неудачно играли нападающие, так что будем работать, чтобы улучшить продуктивность в этом компоненте.

— Было принципиально победить в последнем туре именно в трёх партиях?

— Изначально да. Но, честно говоря, во второй партии я уже не думал об этом, когда многое пошло не так. В тот момент я просто хотел добиться победы в сете и уже отталкивался от этого. В итоге нам повезло и психологически дальше уже было легче. Успех во втором сете дал нам дополнительную энергию, которая принесла в итоге сухую победу.

— Вы отметили, что с тройкой лидеров могли зацепить сет, но вряд ли весь матч. Насколько большая разница между этой тройкой и остальными командами в женской Суперлиге?

— Разница очень большая! Если сравнивать нашу команду с ними, то мы, конечно, можем противостоять им на каких-то отдельных отрезках в матче. Но если смотреть в целом, то лидеры всегда держать стабильный уровень игры, действуют очень чётко и мощно, так что мы могли только частями сопротивляться, если можно так сказать. Хотя вот против Красноярска мы играли очень ровно, но в концовке не могли забить то, что нужно было. Тоже самое можно сказать и про матч с «Уралочкой». Не хватает именно психологии победителей.

— Какие у вас ожидания от второго круга чемпионата России? На что может рассчитывать «Заречье»?

— Целью у нас является попадание в четвёрку или пятёрку по итогам чемпионата. Желательно, конечно, закончить в топ-4, но и в топ-5 тоже будет нормально. Это будет очень непросто, но мы постараемся цепляться за каждый матч в оставшихся турах и посмотрим, как всё сложится. «Протон» и «Ленинградка» будут серьёзными конкурентами. С «Ленинградкой» мы играем на выезде, там будет очень сложно. С «Протоном» сыграем дома, это должно помочь, но всё равно лёгкой жизни ждать не стоит. У Челябинска тоже серьёзная команда, которую нельзя сбрасывать со счетов.