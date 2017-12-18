Любовь Соколова вернулась в ЖВК «Динамо» (Краснодар) в качестве игрока

Источник: РИА "Новости"

Соколова, которой 4 декабря исполнилось 40 лет, завершила карьеру в апреле 2016 года. Последним ее клубом было как раз краснодарское «Динамо».

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«Я вернулась в “Динамо” Краснодар. Решила помочь клубу. Сейчас играю за “Динамо”. Есть договоренности, подписали контракт на короткий срок», — сказала Соколова по телефону.