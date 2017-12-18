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18 декабря, источник: Р-Спорт

Любовь Соколова вернулась в ЖВК «Динамо» (Краснодар) в качестве игрока

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Любовь Соколова сообщила агентству «Р-Спорт», что вернулась в краснодарское «Динамо» в качестве игрока.

Источник: РИА "Новости"

Соколова, которой 4 декабря исполнилось 40 лет, завершила карьеру в апреле 2016 года. Последним ее клубом было как раз краснодарское «Динамо».

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«Я вернулась в “Динамо” Краснодар. Решила помочь клубу. Сейчас играю за “Динамо”. Есть договоренности, подписали контракт на короткий срок», — сказала Соколова по телефону.

Свой первый матч в чемпионате России после возвращения в краснодарский клуб Соколова провела в воскресенье против «Заречья-Одинцово» (0:3). Соколова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной победительницей Лиги чемпионов и обладателем золотой медали клубного чемпионата мира.

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