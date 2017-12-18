Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Спартак0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
16Победа ЦСКА и группы поддержки
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
18 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — чемпион. Абсолютный

Казанский «Зенит» впервые в истории стал победителем чемпионата мира среди клубов. При этом за весь турнир российская команда не отдала соперникам ни одного сета.

Источник: Спорт-Экспресс

В полуфинале казанцы уже одержали историческую победу, одолев действующего обладателя титула и, пожалуй, главного фаворита турнира — бразильскую «Саду Крузейро». Этого матча, по словам Владимира Алекно, его команда ждала целый год. И реванш за поражения в двух предыдущих финала вышел более чем уверенным — казанцы выиграли всухую и подошли к решающему матчу, выиграв на этом чемпионате 12 партий из 12.

СТОЯ ПЕРЕД ЭВЕРЕСТОМ

Обозленные бразильцы, кстати, в матче за третье место в воскресенье не оставили шансов «Скре» и не позволили польской команде оказаться на пьедестале первого для себя домашнего клубного чемпионата мира. После этого на ЧМ осталось сыграть всего один матч.

Но даже после успеха во встрече с «Крузейро» расслабляться «Зениту» было рано — их соперником по решающей игре стал итальянский «Лубе Чивитанова».

Впервые участвующий в турнире сильнейших клубов мира, но отлично известный всем волейбольным болельщикам. Прежде всего как «Мачерата» — так команда называлась до 2014 года, после чего переехала в Трейю, а еще через сезон в Чивитанову. Все эти три города расположены неподалеку друг от друга.

«Лубе» — четырехкратный чемпион Италии, выигрывал Лигу чемпионов, а в последних двух розыгрышах этого турнира брал бронзу. Главный герой, или даже супергерой этой команды — кубинец с итальянским паспортом Османи Хуанторена. Ему по мере сил помогают Цветан Соколов и Иржи Коварж. Но у «Зенита» такой состав, что они на любого оппонента, пожалуй, могут смотреть с позиции силы. Казанцам оставалось только подружиться с удачей, чтобы, наконец, покорить этот клубный Эверест. И забегая вперед, стоит сказать, что оба соперника показали в этом матче волейбол высочайшего, под стать Гималаям, уровня.

Во время загрузки произошла ошибка.

КУБИНСКАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА

Между прочим, игра началась именно с эйса Хуанторены. Правда, он сразу после этого ошибся на следующей подаче. Это стало началом двух тенденций первого сета. «Чивитанова» в отличие от «Зенита» допускала много брака, но при этом ни о каком преимуществе российского клуба, выходившего на финал фаворитом, речи не шло.

Свои атакующие способности показали Максим Михайлов и Вильфредо Леон, но отрыв в два-три мяча быстро растаял. Итальянцы к середине сета по результативным атакам имели заметный перевес, при этом «Зенит» никак не мог найти управу на Хуанторену. Лидер «Лубе» был неудержим, штампуя очки одно за другим, пусть и в одной манере. Упорнейшая борьба продолжалась до самой концовки, а развязка оказалась поистине драматичной. Сначала при счете 25:25 итальянцев в атаке подвел буквально миллиметровый аут, что подтвердил видеопросмотр. А затем «Зенит» мощным блоком закрыл Соколова — 27:25. Первый сет остался за казанцами, пусть и в тяжелой борьбе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проиграв сет, «Лубе» решил поймать удачу за хвост во второй, пока еще не слишком поздно. И им удалось создать небольшой отрыв к техническому перерыву, сразу после которого ошибся Артем Вольвич. Не в последнюю очередь рывок итальянцев был связан с тем, что немного захандрил Михайлов — сначала он уткнулся в тройной блок, а затем стал нервничать. И в одном из тайм-аутов Алекно пришлось вести с ним душеспасительную беседу.

На роль спасителя прошел пробы Леон — при счете 10:14 он одиночным блоком зачехлил Соколова, а сразу после этого результативно атаковал сам. Потом создал соперникам проблемы за счет подачи, и отставание растаяло. Тренерам удалось расшевелить Михайлова, но решающий вклад в победу во втором сете внес не он. При равенстве 17:17 три подряд удачных атаки против группового блока провел Мэттью Андерсон, до того не набравший ни одного очка! Получив такое преимущество, казанцы довели сет до победы, а точку поставил Леон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дуэль двух кубинцев стала настоящим украшением финала — к концу матча Хуанторена набрал в атаке 21 очко, а Леон 15. Но вот в «клубном зачете» казанцы оказались сильнее. Третья партия во многом оказалась калькой второй — снова упорная борьба почти весь сет, снова при счете 17:17 «Чивитанова» уступает три розыгрыша подряд, на сей раз за счет собственных ошибок. «Зенит» заработал матчбол, и символично, что матч закончился ошибкой в атаке Хуанторены — он коснулся мяча последним, и тот, миновав блок, улетел в аут.

Блестяще проведя вес турнир, «Зенит» добыл последний трофей, которого не хватало в его коллекции. И стал вторым отечественным чемпионом мира после «Белогорья» в 2014-м.

Во время загрузки произошла ошибка.
Волейболисты казанского «Зенита» выиграли клубный чемпионат мира
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря© Ньюстюб
Неймара снова продают! Уже известна и сумма трансфера
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь