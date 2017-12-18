«Зенит» — чемпион. Абсолютный

Источник: Спорт-Экспресс

В полуфинале казанцы уже одержали историческую победу, одолев действующего обладателя титула и, пожалуй, главного фаворита турнира — бразильскую «Саду Крузейро». Этого матча, по словам Владимира Алекно, его команда ждала целый год. И реванш за поражения в двух предыдущих финала вышел более чем уверенным — казанцы выиграли всухую и подошли к решающему матчу, выиграв на этом чемпионате 12 партий из 12.

СТОЯ ПЕРЕД ЭВЕРЕСТОМ

Обозленные бразильцы, кстати, в матче за третье место в воскресенье не оставили шансов «Скре» и не позволили польской команде оказаться на пьедестале первого для себя домашнего клубного чемпионата мира. После этого на ЧМ осталось сыграть всего один матч.

Но даже после успеха во встрече с «Крузейро» расслабляться «Зениту» было рано — их соперником по решающей игре стал итальянский «Лубе Чивитанова».

Впервые участвующий в турнире сильнейших клубов мира, но отлично известный всем волейбольным болельщикам. Прежде всего как «Мачерата» — так команда называлась до 2014 года, после чего переехала в Трейю, а еще через сезон в Чивитанову. Все эти три города расположены неподалеку друг от друга.

«Лубе» — четырехкратный чемпион Италии, выигрывал Лигу чемпионов, а в последних двух розыгрышах этого турнира брал бронзу. Главный герой, или даже супергерой этой команды — кубинец с итальянским паспортом Османи Хуанторена. Ему по мере сил помогают Цветан Соколов и Иржи Коварж. Но у «Зенита» такой состав, что они на любого оппонента, пожалуй, могут смотреть с позиции силы. Казанцам оставалось только подружиться с удачей, чтобы, наконец, покорить этот клубный Эверест. И забегая вперед, стоит сказать, что оба соперника показали в этом матче волейбол высочайшего, под стать Гималаям, уровня.

КУБИНСКАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА

Между прочим, игра началась именно с эйса Хуанторены. Правда, он сразу после этого ошибся на следующей подаче. Это стало началом двух тенденций первого сета. «Чивитанова» в отличие от «Зенита» допускала много брака, но при этом ни о каком преимуществе российского клуба, выходившего на финал фаворитом, речи не шло.

Свои атакующие способности показали Максим Михайлов и Вильфредо Леон, но отрыв в два-три мяча быстро растаял. Итальянцы к середине сета по результативным атакам имели заметный перевес, при этом «Зенит» никак не мог найти управу на Хуанторену. Лидер «Лубе» был неудержим, штампуя очки одно за другим, пусть и в одной манере. Упорнейшая борьба продолжалась до самой концовки, а развязка оказалась поистине драматичной. Сначала при счете 25:25 итальянцев в атаке подвел буквально миллиметровый аут, что подтвердил видеопросмотр. А затем «Зенит» мощным блоком закрыл Соколова — 27:25. Первый сет остался за казанцами, пусть и в тяжелой борьбе.

Проиграв сет, «Лубе» решил поймать удачу за хвост во второй, пока еще не слишком поздно. И им удалось создать небольшой отрыв к техническому перерыву, сразу после которого ошибся Артем Вольвич. Не в последнюю очередь рывок итальянцев был связан с тем, что немного захандрил Михайлов — сначала он уткнулся в тройной блок, а затем стал нервничать. И в одном из тайм-аутов Алекно пришлось вести с ним душеспасительную беседу.

На роль спасителя прошел пробы Леон — при счете 10:14 он одиночным блоком зачехлил Соколова, а сразу после этого результативно атаковал сам. Потом создал соперникам проблемы за счет подачи, и отставание растаяло. Тренерам удалось расшевелить Михайлова, но решающий вклад в победу во втором сете внес не он. При равенстве 17:17 три подряд удачных атаки против группового блока провел Мэттью Андерсон, до того не набравший ни одного очка! Получив такое преимущество, казанцы довели сет до победы, а точку поставил Леон.

Дуэль двух кубинцев стала настоящим украшением финала — к концу матча Хуанторена набрал в атаке 21 очко, а Леон 15. Но вот в «клубном зачете» казанцы оказались сильнее. Третья партия во многом оказалась калькой второй — снова упорная борьба почти весь сет, снова при счете 17:17 «Чивитанова» уступает три розыгрыша подряд, на сей раз за счет собственных ошибок. «Зенит» заработал матчбол, и символично, что матч закончился ошибкой в атаке Хуанторены — он коснулся мяча последним, и тот, миновав блок, улетел в аут.