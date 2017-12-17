«Приморочка» «всухую» обыграла нижегородскую «Спарту»

Владивосток, 17 декабря, PrimaMedia.

«Приморочка» одержала победу над нижегородской «Спартой» со счетом 3:0 в первом матче 8 тура Высшей лиги «А». Самым результативным игроком в составе приморской команды стала Ольга Ефимова, набравшая 11 очков, в составе гостей — Евгения Снегирева — 13 очков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВК «Приморочка».

По результатам семи туров «Приморочка» и «Спарта» одержали по 8 побед в 14 матчах и находились квартете команд, занимающих места с 4 по 7. Поэтому очная встреча прямых конкурентов ожидалась упорной и непредсказуемой, такой она и вышла.

Первый тайм-аут Александру Стаценко потребовался уже в начале первой партии при счете 3:6, но гостям все равно удавалось сохранять преимущество до середины сета, пока «Приморочка» рывком 10:2 не подошла ко второму техническому в роли лидера. Наша команда хорошо принимала и успешно организовывала нападение первым темпом, зарабатывала очки на блоке и атаками с краев, и в итоге обошлась в концовке без нервов — 25:17.

По ходу второго сета «Спарта» ни разу не выходила вперед, а преимущество «Приморочки» достигало 6 очков, но в концовке на подаче Коноваловой нижегородкам удался рывок «4:0», который позволил гостям сократить разницу до минимума — 22:21. Но благодаря атакам Громовой хозяйки так и не позволили сбить победное шествие в этом отрезке — 25:23.