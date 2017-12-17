«Приморочка» «всухую» обыграла нижегородскую «Спарту»
Самым результативным игроком в составе приморской команды стала Ольга Ефимова.
Самым результативным игроком в составе приморской команды стала Ольга Ефимова.
Владивосток, 17 декабря, PrimaMedia.
«Приморочка» одержала победу над нижегородской «Спартой» со счетом 3:0 в первом матче 8 тура Высшей лиги «А». Самым результативным игроком в составе приморской команды стала Ольга Ефимова, набравшая 11 очков, в составе гостей — Евгения Снегирева — 13 очков, сообщили ИА PrimaMedia в
По результатам семи туров «Приморочка» и «Спарта» одержали по 8 побед в 14 матчах и находились квартете команд, занимающих места с 4 по 7. Поэтому очная встреча прямых конкурентов ожидалась упорной и непредсказуемой, такой она и вышла.
Первый
Самой интересной в матче стала третья партия, в которой лидер менялся несколько раз. На первый технический «Приморочку» вывели два подряд эйса Бондаревой — 8:4. Обе команды много ошибались на подачах, атаковали в ауты и по блокам, и ко второму техническому ошибок больше оказалось у хозяек — 14:16. Но агрессивная и порой рискованная подача приморочек все же принесла результат — наша команда сравняла счет — 18:18. «Спарта» продолжила ошибаться, атакуя в ауты, а «Приморочка» продолжила хорошо подавать. Клименко забила эйс, потом Ефимова сбила прием, Громова и Гильманова добили до пола, и у хозяек оказалось 4