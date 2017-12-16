«Зенит» отомстил бразильцам. Дальше — финал
Казанский суперклуб в трех партиях обыграл «Сада Крузейро» — лучший клуб мира двух последних лет — и вышел в финал клубного чемпионата мира.
Казанский суперклуб в трех партиях обыграл «Сада Крузейро» — лучший клуб мира двух последних лет — и вышел в финал клубного чемпионата мира.
«ЗЕНИТ» — «САДА КРУЗЕЙРО» — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
Зенит: Леон (17), Михайлов (14), Гуцалюк (5), Андерсон (4), Вольвич (2), Бутько (2), Вербов (л), Алексеев (0).
Казанский «Зенит» — самый грозный коллектив Европы прямо сейчас. Клуб из Татарстана выиграл три последних Лиги чемпионов, а также четыре чемпионата и Кубка России подряд. Каждое поражение этой команды — куда более резонансное событие, чем даже выигранный ей очередной трофей. Однако есть один турнир, на котором «Зенит» столько раз получал по носу, что одно упоминание о нем заставляло казанских игроков хмуриться и сжимать кулаки. Речь, конечно, о клубном чемпионате мира. Это единственная вершина, которой команда Владимира Алекно еще не достигала.
В 2015 и 2016 годах «Зенит» добирался до финала, но оба раза был бит «Сада Крузейро», за два матча взяв лишь сет. При этом важно отметить, что турниры проходили в Бразилии и в этой связи местный клуб имел преимущество. Дело не только в своих зрителях, сколько в условиях. Матчи проходили при страшной жаре и духоте. Для Южной Америки в это время года — обычное дело. Но для европейских команд — настоящее испытание. С которым, правда, в 2014 году справилось «Белогорье», ставшее клубным чемпионом мира в негостеприимном
ЩИТЫ И КАМЕРЫ СЫГРАЛИ ЗА «ЗЕНИТ»
На этот раз у «Зенита» никаких оправданий быть не могло. Краков, где проходит турнир, совсем рядом. Даже по времени особо перестраиваться не нужно. Да и польские болельщики — дело привычное. В этом смысле теперь куда сложнее бразильской команде. Теперь уже они должны адаптироваться и к принципиальной игре с российским клубом действующие чемпионы подошли с одним поражением в пассиве — в группе с «Сада Крузейро» разобралась «Лубе Чивитанова». Поэтому, собственно, «Зениту» и пришлось сойтись с южноамериканцами уже в полуфинале.
Начали получше бразильцы — 1:4. Но уже к первому техническому перерыву «Зенит» вышел вперед — 8:7. После этого российский клуб долгое время вел
ТЕПЕРЬ НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ В ФИНАЛЕ
Следующая партия прошла под диктовку «Зенита» и Леона в частности. Когда бразильцы при счете 11:7 взяли
Вскоре и Мэттью Андерсон напомнил о своем присутствии на площадке подачей на вылет. То было его первое очко, а счет вырос до 14:8. С этой партией все понятно.
Не сильно изменился ход игры и в третьем сете. Зенитовцы сразу показали, кто тут главный, и спокойно держали преимущество. Вопросов относительно победителя не возникало ни на секунду.
«Зенит», наконец, прошиб бразильскую стену. Реванш получился весьма убедительным. Однако месть «Сада Крузейро» — это пусть и очень приятный, но всего лишь пунктик. А основная задача все еще не выполнена. Завтра казанскому клубу предстоит сыграть с победителем второго полуфинала, в котором сойдутся «Лубе Чивитанова» и польская «Скра», и в случае неудачи победа над бразильской командой будет слабым утешением. До последнего недостающего клубного трофея Алекно и его бравым парням осталось сделать один шаг — и теперь эту возможность обязательно нужно реализовывать.