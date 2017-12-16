«Зенит» отомстил бразильцам. Дальше — финал

Источник: Спорт-Экспресс

«ЗЕНИТ» — «САДА КРУЗЕЙРО» — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)

Зенит: Леон (17), Михайлов (14), Гуцалюк (5), Андерсон (4), Вольвич (2), Бутько (2), Вербов (л), Алексеев (0).

Казанский «Зенит» — самый грозный коллектив Европы прямо сейчас. Клуб из Татарстана выиграл три последних Лиги чемпионов, а также четыре чемпионата и Кубка России подряд. Каждое поражение этой команды — куда более резонансное событие, чем даже выигранный ей очередной трофей. Однако есть один турнир, на котором «Зенит» столько раз получал по носу, что одно упоминание о нем заставляло казанских игроков хмуриться и сжимать кулаки. Речь, конечно, о клубном чемпионате мира. Это единственная вершина, которой команда Владимира Алекно еще не достигала.

В 2015 и 2016 годах «Зенит» добирался до финала, но оба раза был бит «Сада Крузейро», за два матча взяв лишь сет. При этом важно отметить, что турниры проходили в Бразилии и в этой связи местный клуб имел преимущество. Дело не только в своих зрителях, сколько в условиях. Матчи проходили при страшной жаре и духоте. Для Южной Америки в это время года — обычное дело. Но для европейских команд — настоящее испытание. С которым, правда, в 2014 году справилось «Белогорье», ставшее клубным чемпионом мира в негостеприимном Бело-Оризонте.

ЩИТЫ И КАМЕРЫ СЫГРАЛИ ЗА «ЗЕНИТ»

На этот раз у «Зенита» никаких оправданий быть не могло. Краков, где проходит турнир, совсем рядом. Даже по времени особо перестраиваться не нужно. Да и польские болельщики — дело привычное. В этом смысле теперь куда сложнее бразильской команде. Теперь уже они должны адаптироваться и к принципиальной игре с российским клубом действующие чемпионы подошли с одним поражением в пассиве — в группе с «Сада Крузейро» разобралась «Лубе Чивитанова». Поэтому, собственно, «Зениту» и пришлось сойтись с южноамериканцами уже в полуфинале.

Начали получше бразильцы — 1:4. Но уже к первому техническому перерыву «Зенит» вышел вперед — 8:7. После этого российский клуб долгое время вел два-три мяча, но в самой концовке счет выровнялся — 23:23. Следующий розыгрыш был во многом определяющим и ни одна из команд долго не могла решить эпизод в свою сторону. В итоге чуть больше повезло россиянам. Бразильцы бы наверняка спасли очередной мяч в защите, но тот коварно упал в место, которое закрывали не только рекламные щиты, но еще и камера. Как выяснится, этот эпизод очень серьезно повлияет на судьбу матча. В следующей атаке раздосадованный из-за случившегося Эвандро засадил в антенну. 25:23. И больше возможностей переломить игру у действующих клубных чемпионов мира, по сути, не было.

ТЕПЕРЬ НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ В ФИНАЛЕ

Следующая партия прошла под диктовку «Зенита» и Леона в частности. Когда бразильцы при счете 11:7 взяли тайм-аут, на счету Вильфредо было 11 очков в атаке, эйс и результативный блок. 6 очков настрелял Михайлов. Помимо двух этих супернадающих единственное очко в атаке в составе чемпионов России набрал лишь Артем Вольвич. Все остальные на счету Леона и Михайлова. Вот такая вот ставка на сильные места.

Вскоре и Мэттью Андерсон напомнил о своем присутствии на площадке подачей на вылет. То было его первое очко, а счет вырос до 14:8. С этой партией все понятно.

Не сильно изменился ход игры и в третьем сете. Зенитовцы сразу показали, кто тут главный, и спокойно держали преимущество. Вопросов относительно победителя не возникало ни на секунду.