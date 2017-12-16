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12:53 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты минского и солигорского «Шахтера» встретятся в финале Кубка Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Шахтера» и солигорского «Шахтера» встретятся в финале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальной стадии розыгрыша почетного трофея, который проходит в 27-й раз в истории, минчане были сильнее соперников из МАПИДа — 3:0 (25:12, 25:12, 25:12).

Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» был сильнее «БАТЭ-БГУФК» — 3:1 (25:18, 18:25, 25:14, 25:23).

Горняки в заключительной партии противостояния с борисовчанами уступали 19:23, но сумели заработать пять очков подряд и добиться победы.

Солигорский «Шахтер» впервые сыграет в финале Кубка Беларуси. Ранее команда из Солигорска становилась лишь бронзовым призером в 2016, 2013 и 2012 годах.

Минский «Строитель» является действующим обладателем Кубка, волейболисты которого годом ранее в седьмой раз завоевали почетный трофей в Солигорске.

Финальный матч Кубка Беларуси 2017 года начнется сегодня в минском спорткомплексе МАПИД в 14.30.

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