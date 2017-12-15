Бразильский крест для «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

ПОТУШИЛИ «СКРУ»

Групповой этап клубного чемпионата мира сложился для «Зенита» так, как все и предполагали сразу же после жеребьевки. Две спокойных и уверенных победы над аргентинским «Боливаром» и китайским «Шанхаем», позволившие размяться и втянуться в турнир, а потом матч за первое место с одним из сильнейших клубов Европы польской «Скрой».

Игра с поляками по всем прикидкам должна была получиться упорной, но стала таковой только в первой партии, которую «Зенит» выиграл со счетом 29:27. А дальше команда Владимира Алекно уже полностью доминировала на площадке, уверенно взяв и два последующих сета — 25:20 и 25:16. На все про все у «Зенита» ушло менее полутора часов.

Не доставили казанцам больших проблем и подачи лидера «Скры» Мариуша Влазлы, чемпиона мира-2014 и MVP того турнира. Два эйса он, конечно, сделал, но в остальном с приемом игроки «Зенита» справились. Да и в целом это был не день Влазлы: семь ошибок при атаках — это много. Куда увереннее смотрелся иранский легионер «Скры» Милад Эбадипур, но его усилий оказалось недостаточно.

У «Зенита» же блестящий матч выдал Вильфредо Леон. Кубинец стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков.

Впрочем, несмотря на уверенную победу, Алекно есть над чем подумать. Несмотря на довольно внушительную разницу в счете, набранных за счет ошибок соперника очков у «Скры» все равно оказалось больше — 25 против 22. И это неприятно, несмотря на все подвиги Леона или, скажем, уверенную игру на блоке. Понимают это и тренер, и игроки.

«Прежде всего, я доволен, что мы победили серьезного соперника. Была своеобразная проверка перед полуфиналом. Мы сделали достаточно много своих ошибок, над этим нужно поработать», — сказал после матча капитан «Зенита» Александр Бутько.

В ОЖИДАНИИ РЕВАНША

Тем более что в полуфинале казанцев ждет «Сада Крузейру» — действующий обладатель трофея, два года подряд обыгрывавший «Зенит» в финале. Причем обыгрывавший уверенно — 3:1 и 3:0, пусть и на своей площадке в Бразилии.

«Сада Круйзейру» стал вторым в своей группе, уступив первенство итальянскому «Лубе Чивитанова». С представителями Апеннин бразильцы сыграли уже в первом туре и ничего не смогли противопоставить сопернику — 21:25, 16:25, 18:25. Возможно, сказались долгий перелет и акклиматизация, возможно, что-то еще, но то был явно не их день. В дальнейшем «Сада Крузейру» пришел в себя и не отдал ни одной партии в матчах с польским «Кендзежин-Козле» и иранским «Сармае Банком».

Все лидеры команды, помогавшие ей добывать мировые титулы, в строю — это кубинцы Леал и Симон (первый, правда, принял бразильское гражданство), местные ребята Исак Сантуш и Фернанду Крейлинг. Приехал в Польшу и суперветеран «Крузейру» 39-летний либеро Серджио Ногейра.

Однако, похоже, в «Зените» даже рады, что играть придется именно с бразильцами. «Мы ждали матча с “Крузейру” целый год и рады, что выпал шанс снова встретиться с ними», — сказал после матча со «Скрой» Алекно. Действительно, два таких неприятных поражения в финалах — это болезненный удар по самолюбию таких амбициозных людей, как он, или, скажем, лидер казанцев Максим Михайлов. Очевидно, что им хотелось бы не только выиграть клубный чемпионат мира — единственный турнир, которого еще нет в коллекции «Зенита», — но и сделать это, победив по его ходу «Крузейру». Вернуть все долги. Или, если угодно, снять с себя этот тяжкий бразильский крест — ведь клуб из штата Минас-Жераис назван в честь созвездия Южного Креста.

Клубный чемпионат мира. ½ финала

16 декабря, суббота