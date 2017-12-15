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00:56 (мск), источник: Р-Спорт

ВК «Зенит» (Казань) вышел в полуфинал клубного ЧМ

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» победили польскую «Скру» в матче клубного чемпионата мира, который проходит в Польше, и вышли в полуфинал турнира с первого места в группе.

Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура группы B, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−0 (29:27, 25:20, 25:16) в пользу «Зенита». В составе победителей 20 очков набрал Вильфредо Леон, у проигравших 10 очками отметился Мариуш Влажлы.

«Зенит» с тремя победами в трех матчах занял первое место в группе, «Скра» с двумя победами стала второй.

В параллельном матче итальянский клуб «Лубе» победил «Сармае Банк» из Ирана со счетом 3−0 и занял первое место в квартете A. Вторым в данной группе стал бразильский клуб «Сада Крузейро».

В полуфиналах турнира, которые состоятся 16 декабря, «Зенит» сыграет с «Сада Крузейро», «Скра» встретится с «Лубе».

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