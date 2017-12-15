ВК «Зенит» (Казань) вышел в полуфинал клубного ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура группы B, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−0 (29:27, 25:20, 25:16) в пользу «Зенита». В составе победителей 20 очков набрал Вильфредо Леон, у проигравших 10 очками отметился Мариуш Влажлы.

«Зенит» с тремя победами в трех матчах занял первое место в группе, «Скра» с двумя победами стала второй.

В параллельном матче итальянский клуб «Лубе» победил «Сармае Банк» из Ирана со счетом 3−0 и занял первое место в квартете A. Вторым в данной группе стал бразильский клуб «Сада Крузейро».