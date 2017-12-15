ВК «Зенит» (Казань) вышел в полуфинал клубного ЧМ
МОСКВА, 15 дек —
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МОСКВА, 15 дек —
Встреча третьего тура группы B, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−0 (29:27, 25:20, 25:16) в пользу «Зенита». В составе победителей 20 очков набрал Вильфредо Леон, у проигравших 10 очками отметился Мариуш Влажлы.
«Зенит» с тремя победами в трех матчах занял первое место в группе, «Скра» с двумя победами стала второй.
В параллельном матче итальянский клуб «Лубе» победил «Сармае Банк» из Ирана со счетом 3−0 и занял первое место в квартете A. Вторым в данной группе стал бразильский клуб «Сада Крузейро».
В полуфиналах турнира, которые состоятся 16 декабря, «Зенит» сыграет с «Сада Крузейро», «Скра» встретится с «Лубе».