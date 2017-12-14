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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки «Галатасарая» проиграли «Вакыфбанку» в ЛЧ, Кошелева набрала 23 очка

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Волейболистки стамбульского «Галатасарая», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, проиграли другой команде из Турции — «Вакыфбанку» — в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы D, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу «Вакыфбанка». Кошелева набрала 23 очка.

В следующем матче турнира «Галатасарай» сыграет 9 января на выезде с московским «Динамо».

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