Самый титулованный тренер в истории "Спартака" подводит итоги года для красно-белых и выделяет главные события.
Волейболистки «Галатасарая» проиграли «Вакыфбанку» в ЛЧ, Кошелева набрала 23 очка
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Встреча группы D, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 3−1 (25:22, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу «Вакыфбанка». Кошелева набрала 23 очка.
В следующем матче турнира «Галатасарай» сыграет 9 января на выезде с московским «Динамо».