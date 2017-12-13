Танцы и нервы: казанское «Динамо» отомстило за «Енисей»
Неторопливые судьи, пузыри на полу, полный триумф и настоящий кошмар — «Динамо-Казань» одержало незаурядную победу в Лиге чемпионов.
Неторопливые судьи, пузыри на полу, полный триумф и настоящий кошмар — «Динамо-Казань» одержало незаурядную победу в Лиге чемпионов.
Старые болгарские знакомые
13 декабря российским болельщикам после долгого ожидания довелось
Но встреча казанского «Динамо» и «Марицы» — это уже совсем другая история. Обе команды подошли к первому туру группового этапа во всеоружии и отличной форме. «Марица» с небольшим отрывом возглавляет чемпионат Болгарии после первого круга, «Динамо», пусть и по дополнительным показателям, но занимает первое место в чемпионате России. Усиление в лице Маммадовой и Самойленко в межсезонье уже принесло свои плоды, и
Кому скидки?
Команды начали бодро, быстро разыграли первые полдюжины очков, разделив их поровну, однако затем последовала продолжительная пауза, в которой были виноваты судьи и косвенно Наталья Маммадова, подачу которой очень долго, минуты три, разбирали на видео. Очко в итоге отдали «Марице», но «Динамо» не застоялось и до перерыва сумело добыть небольшой перевес — 8:6.
По итогам первой половины партии проявились три вещи. Первое: болгарки почти не усложняли подачу — большая часть начальных ударов летела в либеро Екатерину Уланову, а та легко справлялась с доводкой. Второе: «Марица» не страховалась в середине площадки, и у «Динамо» часто проходили скидки на чужую половину. Третье: дуэт арбитров работал неуверенно — долго принимал решения, и некоторые из них выходили, мягко говоря, неоднозначными.
Впрочем, казанские девушки на судей особого внимания не обращали — старались выстроить и отладить свою собственную игру. «Марица» чередовала грубые ошибки с героическими спасениями, а потому держалась позади, но сильно не отставала — 16:12 ко второму перерыву. «Динамо» важно было не дать слабину в концовке и сохранить преимущество, и российская команда усилиями разыгравшейся в концовке Маммадовой и Васильевой, отлично сыгравшей на блоке, спокойно довела дело до победы в первой партии — 25:19.
Не мыльные пузыри
В начале второго периода болгарский волейбол «порадовал» дефектами площадки: покрытие на стороне, куда перешло «Динамо»,
До второго перерыва всё шло гладко — «Динамо» спокойно вело в счёте. Однако затем россиянки чуть расслабились, преимущество растаяло, и «Марица» даже вырвалась вперёд — 17:16. Своевременный
«Надо дальше играть!»
Если в стартовых отрезках первого и второго сетов казанские волейболистки своих соперниц вперёд не выпускали, то в третьем дали им глотнуть свежего воздуха — 4:5. Правда, ошибки болгарок и удачная игра на переходящих мячах позволили «Динамо» к первому техническому перерыву подойти с крайне приятным для себя счётом — 8:5. Но буквально за пару минут российская команда за счёт чужих ошибок смогла добиться серьёзного перевеса «плюс семь».
Российской команде важно было не расслабляться. «Марица» уже отыгрывала у россиянок 0:2 и, конечно, была бы не против сделать это вновь. Но волейбольный бог словно бы принялся болеть за девушек из Казани, у которых в
Не получался разве что приём. «Марица» нащупала слабое место в приёме и цели в Воронкову. А потом неожиданно подала в почти выключившуюся Уланову и добыла ещё одно очко. Сказочные девять очков перевеса превратились в пять. «Надо ещё, надо дальше играть», — убеждала подруг по команде Уланова. Но волейбольный бог уже отвернулся: приём и доводка пропали совершенно, а Васильева и Воронкова с трудом пробивались сквозь чужой блок, но очки
Матч первого тура Лиги чемпионов добавил главному тренеру «Динамо» немало пищи для размышлений. Но главный итог уже ничто не изменит.