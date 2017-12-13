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00:30 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистки казанского и московского «Динамо» стартуют в Лиге чемпионов

КАЗАНЬ, 13 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки московского и казанского «Динамо» начинают борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Соперницами чемпионок России волейболисток московского «Динамо» в группе D станут турецкие «Галатасарай» и «Вакыфбанк», а также «Будовлани» из Польши. Казанское «Динамо» в группе С сыграет с болгарской «Марицей», сербской «Визурой» и польским «Хемиком».

Первые матчи российские команды проведут на выезде: казанки в среду сыграют в Пловдиве с «Марицей», а московское «Динамо» 21 декабря встретится в Лодзи с «Будовлани». Красноярский «Енисей» завершил борьбу в Лиге чемпионов еще на стадии квалификации.

Чемпионские амбиции московского «Динамо»

Московское «Динамо» не выигрывало главный европейский клубный трофей с 1977 года — тогда это был еще Кубок европейских чемпионов. А в финал Лиги чемпионов выходило только два раза — в 2007 и 2009 годах. В прошлом году москвички пробились в «Финал четырех», но проиграли и полуфинал, и матч за третье место.

В межсезонье чемпионки России сменили главного тренера, пригласив вместо Юрия Панченко серба Зорана Терзича, и во многом это решение было принято с прицелом на Лигу чемпионов. Начало чемпионата москвички смазали, потерпев несколько поражений, но к еврокубковым матчам должны подойти сыгранными.

«Если хочешь добиться высокого результата в Европе, надо побеждать и таких сильных соперников, как “Вакыфбанк” и “Галатасарай”. Конечно, наша группа самая сильная в этом розыгрыше Лиги чемпионов», — сказал агентству «Р-Спорт» Терзич после жеребьевки.

«Вакыфбанк» пять лет подряд доходил до «Финала четырех» Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне выиграл ее. Главный тренер «Вакыфбанка» Джованни Гвидетти также тренирует сборную Турции и является очень опытным специалистом. «Галатасарай» летом подписал контракт с одной из лучших доигровщиц мира Татьяной Кошелевой, которая выступает за сборную России. Именно эти две команды будут главными соперниками «Динамо» за выход из группы.

Разыгравшийся аппетит казанского «Динамо»

В прошлом сезоне казанское «Динамо» завоевало Кубок CEV, добавив к своей богатой коллекции еще один трофей. Летние приобретения пятикратных чемпионок России дали понять, что команда нацелена на успешное возвращение в Лигу чемпионов. Помимо диагональной Натальи Маммадовой, «Динамо» подписало контракты с Дарьей Малыгиной и Анастасией Самойленко, а также сохранило в составе Евгению Старцеву, Екатерину Уланову и Элицу Василеву. По словам директора казанского клуба Сергея Чернышова, перед командой стоит задача выйти в «Финал четырех».

«Считаю, что наша команда усилилась. Будем биться в Лиге чемпионов. Верим в девчонок», — заявил Чернышов журналистам.

«Хемик» четыре года подряд побеждает в чемпионате Польши, а в сезоне-2014/15 польские волейболистки дошли до «Финала четырех» Лиги чемпионов, сыграв на групповом этапе с казанским «Динамо» и один раз победив его. Лидер сербского волейбола «Визура» состоит преимущественно из молодых игроков, а «Марица» дебютирует в групповом раунде Лиги чемпионов. В отличие от московского «Динамо» казанским волейболисткам досталась не самая сложная группа.

В групповом раунде выступят 16 команд, разбитые на четыре квартета. По окончании данного этапа будет определена команда-хозяйка «Финала четырех», которая попадает в него напрямую. В «Раунде шести» сыграют победители групп и две лучшие команды из числа тех, которые займут вторые места.

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