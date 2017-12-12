Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Волейболисты казанского «Зенита» стартовали с победы на клубном ЧМ
МОСКВА, 12 дек —
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МОСКВА, 12 дек —
Встреча первого тура группы В, прошедшая во вторник в городе Лодзь, завершилась победой российской команды со счетом 3−0 (25:20, 25:19, 25:17). Самыми результативными в составе «Зенита» стали Максим Михайлов (18 очков) и Алексей Самойленко (14).
Следующий матч «Зенит» проведет 13 декабря против китайского клуба «Шанхай».