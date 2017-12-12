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21:34 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» стартовали с победы на клубном ЧМ

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли аргентинский «Боливар» в своем стартовом матче на клубном чемпионате мира, который проходит в Польше.

Источник: РИА "Новости"

Встреча первого тура группы В, прошедшая во вторник в городе Лодзь, завершилась победой российской команды со счетом 3−0 (25:20, 25:19, 25:17). Самыми результативными в составе «Зенита» стали Максим Михайлов (18 очков) и Алексей Самойленко (14).

Следующий матч «Зенит» проведет 13 декабря против китайского клуба «Шанхай».

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