Последняя высота для «Зенита»

Источник: Спорт-Экспресс

Международная федерация волейбола (FIVB) перезапустила мужской клубный чемпионат мира в 2009 году, в отличие от начала 1990-х сделав этот проект интересным как для зрителей, так и для участников. То есть то, что так и не удалось ФИФА, — аналогичный футбольный турнир — по забавному стечению обстоятельств пройдет на этой же неделе в ОАЭ.

АМБИЦИИ КАЗАНИ

В последние четыре года в финале клубного чемпионата мира непременно играла российская команда. Но победа случилась всего одна — в 2014 году сильнее всех оказалось «Белогорье», а лидер команды Дмитрий Мусэрский был признан MVP турнира.

Тогда в финале белгородцы взяли верх над катарским «Аль-Райаном», который в полуфинале сотворил большую сенсацию, обыграв бразильский «Сада Крузейру», который к тому же выступал в своем городе при своих болельщиках — турнир проходил в Белу-Оризонте.

А так именно «Сада Крузейру» — злой гений российских клубов, трижды обыгрывавший их в финале. В 2013 году ничего не смог поделать с бразильцами новосибирский «Локомотив», а два последних сезона бит был «Зенит-Казань». Причем за три матча наши команды сумели взять всего одну партию. Да, во всех случаях чемпионат мира проходил в Бразилии, и «Сада Крузейру» играл при своей публике, но тем не менее.

Так что мотивация у «Зенита» должна быть запредельной. Команда, последние три года выигрывающая все турниры в России и Европе (чемпионат и Кубок страны, Лига чемпионов), никак не может покорить мировую вершину. Более того, выглядит в решающих матчах откровенно беспомощно. Это должно являться сильнейшим ударом по самолюбию таких амбициозных людей, как Владимир Алекно, Максим Михайлов, Вильфредо Леон, Мэтт Андерсон, Алексей Вербов. И понятно, что задача стоит только одна — победа.

ПРИСТРУНИТЬ «БОЛИВАР»

Формула турнира проста и незатейлива — две группы по четыре команды, по две лучшие выходят в полуфинал. Помимо «Зенита» участие принимают их старые знакомые из «Сада Крузейру» (чемпионы Южной Америки), сильнейшая команда Азии иранский «Сармае Банк», чемпионы двух лучших в рейтинге FIVB стран (помимо тех, чьи команды уже участвуют в турнире) — аргентинский «Боливар» и итальянский «Лубе Чивитанова» и представитель страны-организатора — чемпион Польши «Кендзежин-Козле».

И еще две команды получили wild card — китайский «Шанхай» и еще один представитель Польши «Скра». Возможно, несправедливо, что на клубном чемпионате мира нет представителя Африки, но с точки зрения уровня соревнований и интриги участие той же «Скры» даже лучше — не будет откровенных «пассажиров».

На групповом этапе «Зенит» сыграет как раз со «Скрой», а также «Боливаром» и «Шанхаем». Понятно, что казанцам с их составом и амбициями должно быть все равно, с кем играть, но жребий вполне благоприятный. Поляки во главе с чемпионом мира-2014, MVP и лучшим подающим того турнира Мариушем Влазлы — это серьезно, а вот аргентинцы и китайцы очевидно ниже классом.

Но недооценивать их не стоит. У «Боливара», например, очень опытный главный тренер — Хавьер Вебер, возглавлявший сборную Аргентины на Играх-2012 в Лондоне. И неплохие легионеры — болгарин Розалин Пенчев и серб Милош Никич, побеждавший вместе со своей сборной в Мировой лиге-2016 и на ЧЕ-2011.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Группа А

«Лубе Чивитанова» (Италия), «Сада Крузейру» (Бразилия), «Сармае Банк» (Иран), ««Кендзежин-Козле» (Польша).

Группа В

«Боливар» (Аргентина), «Шанхай» (Китай), «Скра» (Польша), «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» (Россия). ​



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