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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» лидируют по итогам первого круга в чемпионате Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Строителя» лидируют по итогам первого круга в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После 14 матчей минская команда, которая имеет семь титулов победителя национального первенства, одержала 13 побед и опережает своих конкурентов из БАТЭ-БГУФК на девять очков. В ходе первого круга минчане потерпели лишь одно поражение на своей площадке от скромного «Западного Буга» из Бреста — 2:3. Действующий чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» занимает третье место, но имеет две игры в запасе с другой столичной командой МАПИДом. Второй круг чемпионата Беларуси по волейболу начнется 13—14 января 2018 года.

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Турнирное положение: 1. «Строитель» — 13 побед (14 матчей), 2. «БАТЭ-БГУФК» (Борисов) — 10 (14), 3. «Шахтер» — 9 (12), 4. «Легион» (Обухово) — 8 (14), 5. «МАПИД» — 5 (12), 6. «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 5 (14), 7. «Западный Буг» (Брест) — 4 (14), 8. «Могилев» — 0 (14).

До начала второго круга минскому «Строителю» и солигорскому «Шахтеру» предстоит разыграть Кубок Беларуси (15 и 16 декабря), а также провести матчи на евроарене. Горняки после завершения выступления в квалификации Лиги чемпионов продолжают борьбу на международной арене в Кубке Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и 20 декабря проведут ответную встречу в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» с финским «Хуррикаани». Первый матч завершился выездной победой солигорцев 3:0. Волейболисты «Строителя» также 20 декабря в минском дворце спорта «Уручье» сыграют со швейцарской «Лозанной». В гостях подопечные Александра Сингаевского потерпели поражение — 2:3.

В женском чемпионате Беларуси единоличный лидер — «Минчанка», которая в 14 проведенных матчах со старта сезона одержала во всех победы и уступила соперницам лишь одну партию. Команда Виктора Гончарова 13 декабря проведет первый матч 1/16 финала Кубка ЕКВ в гостях с сербской командой «Единство».

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