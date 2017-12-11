Волейбольный «Енисей» уступил дома «Газпром-Югре»
Красноярцы имели все шансы на победу.
Красноярцы имели все шансы на победу.
Волейболисты «Енисея» уступили ВК «Газпром-Югра» из Сургута со счетом 1:3. Причем игра была практически в руках красноярцев, однако нелепые ошибки отдельных игроков поставили крест на усилиях партнеров по команде.
Первую партию «Енисей» выиграл спокойно и, что называется, на классе — 25:22. В партии второй до определенного момента все шло хорошо, но ряд игроков допустили подряд слишком много ошибок и преимущество красноярцев растаяло на глазах. В итоге хоть и абсолютно нелогичный, но зеркальный счет в пользу гостей — 22:25.
Вполне логично, что в третьем сете наступил спад и «Енисей» посыпался — 19:25. Впрочем, шансы на победу еще были высоки. И четвертую партию красноярские волейболисты практически взяли. Но не до конца. Очередные ошибки в концовке сета и 23:25.
«Енисей» продолжает занимать 12 место из 14 возможных. По словам главного тренера нашей команды Юрия Чередника, в этот день плохо показали себя легионеры.
«Я не доволен нашим французским легионером Антоненом Рузье, который в последнее время не показывает свою лучшую игру. У Димы Леонтьева очень большая проблема с ногой, он выходит играть на уколах, не тренировался две недели, но с сегодняшней своей задачей практически справился. Отмечу связующего Романа Жося, который показал неплохую игру, а также Антона Мысина, который великолепно вышел со скамейки запасных. Сегодня не все получилось в нападении, но мы знали, что будет сложная игра. Один мяч решил исход матча», — резюмировал он.