Волейбольный «Енисей» уступил дома «Газпром-Югре»

Волейболисты «Енисея» уступили ВК «Газпром-Югра» из Сургута со счетом 1:3. Причем игра была практически в руках красноярцев, однако нелепые ошибки отдельных игроков поставили крест на усилиях партнеров по команде.

Первую партию «Енисей» выиграл спокойно и, что называется, на классе — 25:22. В партии второй до определенного момента все шло хорошо, но ряд игроков допустили подряд слишком много ошибок и преимущество красноярцев растаяло на глазах. В итоге хоть и абсолютно нелогичный, но зеркальный счет в пользу гостей — 22:25.

Вполне логично, что в третьем сете наступил спад и «Енисей» посыпался — 19:25. Впрочем, шансы на победу еще были высоки. И четвертую партию красноярские волейболисты практически взяли. Но не до конца. Очередные ошибки в концовке сета и 23:25.

«Енисей» продолжает занимать 12 место из 14 возможных. По словам главного тренера нашей команды Юрия Чередника, в этот день плохо показали себя легионеры.