Казахстанские волейболистки узнали соперников по чемпионату мира-2018
Казахстанские волейболистки в четвертый раз подряд сыграют в финальной части мирового первенства.
Казахстанские волейболистки в четвертый раз подряд сыграют в финальной части мирового первенства.
В Токио прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу 2018 года среди женских команд. Участие в турнире примет и сборная Казахстана, пробившаяся в число 24-х лучших сборных мира.
На первом групповом этапе команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. По итогам первого группового раунда по 4 лучшие команды в каждой группе выйдут во второй этап.
Жребий определил сборную Казахстана в группу D, где подопечные Вячеслава Шапрана сыграют против сборных Сербии, Бразилии, Доминиканской Республики,
Состав других групп выглядит так:
Группа А: Аргентина, Камерун, Германия, Япония, Мексика, Нидерланды
Группа В: Болгария, Канада, Китай, Куба, Италия, Турция
Группа С: Азербайджан, Россия, Южная Корея, Таиланд, Тринидад и Тобаго, США
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Японии с 29 сентября по 20 октября. Матчи группы D с участием сборной Казахстана будут проходить в японском городе Хамамацу. Также матчи мирового первенства примут Токио, Кобе, Нагоя, Осака, Саппоро и Иокогама.
Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира 29 сентября матчем против Кении. 30 сентября казахстанские волейболистки сыграют против