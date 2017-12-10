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15:58 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанские волейболистки узнали соперников по чемпионату мира-2018

Казахстанские волейболистки в четвертый раз подряд сыграют в финальной части мирового первенства.

В Токио прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу 2018 года среди женских команд. Участие в турнире примет и сборная Казахстана, пробившаяся в число 24-х лучших сборных мира.

На первом групповом этапе команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. По итогам первого группового раунда по 4 лучшие команды в каждой группе выйдут во второй этап.

Жребий определил сборную Казахстана в группу D, где подопечные Вячеслава Шапрана сыграют против сборных Сербии, Бразилии, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и Кении.

Состав других групп выглядит так:
Группа А: Аргентина, Камерун, Германия, Япония, Мексика, Нидерланды
Группа В: Болгария, Канада, Китай, Куба, Италия, Турция
Группа С: Азербайджан, Россия, Южная Корея, Таиланд, Тринидад и Тобаго, США

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Японии с 29 сентября по 20 октября. Матчи группы D с участием сборной Казахстана будут проходить в японском городе Хамамацу. Также матчи мирового первенства примут Токио, Кобе, Нагоя, Осака, Саппоро и Иокогама.

Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира 29 сентября матчем против Кении. 30 сентября казахстанские волейболистки сыграют против Пуэрто-Рико, а третий матч проведут 1 октября против Доминиканской Республики. 3 октября Казахстан встретиться с Сербией, а завершит первый этап игрой против Бразилии 4 октября. В случае попадания в четверку лучших, команда продолжит выступление во втором этапе.

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