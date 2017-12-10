Казахстанские волейболистки узнали соперников по чемпионату мира-2018

В Токио прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу 2018 года среди женских команд. Участие в турнире примет и сборная Казахстана, пробившаяся в число 24-х лучших сборных мира.



На первом групповом этапе команды будут разбиты на 4 группы по 6 команд. По итогам первого группового раунда по 4 лучшие команды в каждой группе выйдут во второй этап.



Жребий определил сборную Казахстана в группу D, где подопечные Вячеслава Шапрана сыграют против сборных Сербии, Бразилии, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и Кении.



Состав других групп выглядит так:

Группа А: Аргентина, Камерун, Германия, Япония, Мексика, Нидерланды

Группа В: Болгария, Канада, Китай, Куба, Италия, Турция

Группа С: Азербайджан, Россия, Южная Корея, Таиланд, Тринидад и Тобаго, США



Чемпионат мира 2018 года пройдет в Японии с 29 сентября по 20 октября. Матчи группы D с участием сборной Казахстана будут проходить в японском городе Хамамацу. Также матчи мирового первенства примут Токио, Кобе, Нагоя, Осака, Саппоро и Иокогама.



Сборная Казахстана стартует на чемпионате мира 29 сентября матчем против Кении. 30 сентября казахстанские волейболистки сыграют против Пуэрто-Рико, а третий матч проведут 1 октября против Доминиканской Республики. 3 октября Казахстан встретиться с Сербией, а завершит первый этап игрой против Бразилии 4 октября. В случае попадания в четверку лучших, команда продолжит выступление во втором этапе.