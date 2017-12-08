Александр Бутько: «К сожалению, спорт стал частью большой политики»

Источник: Известия

После решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) допустить на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане российских спортсменов только под нейтральным флагом в очередной раз встал вопрос о том, стоит ли нашим атлетам ехать в Южную Корею. Конец дискуссиям положил президент страны Владимир Путин, заявивший, что никакого бойкота Игр не будет. Мнением о сложившейся ситуации в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился один из самых титулованных волейболистов России, олимпийский чемпион 2012 года Александр Бутько. Также связующий команды «Зенит-Казань» рассказал «Известиям» о недавней победе своего клуба в Кубке России и предстоящей жеребьевке клубного чемпионата мира.

— Как вы восприняли решение исполкома МОК и ситуацию вокруг Олимпиады в целом?

— Безусловно, обидно, что настоящие звезды мирового спорта могут не попасть на Игры из-за каких-то царапин на банках. А некоторые уже точно не попадут. Поверьте, я сотни раз сдавал пробы на допинг и знаю эту процедуру. Спортсмен отдает баночку представителю антидопингового агентства и больше ее не видит. Что там с ней делают? Откуда царапины? Большой вопрос. К сожалению, ответ на него так и не был услышан.

— Как вы относитесь к выступлению россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом?

— Спортсмены в данном случае — люди подневольные. Как начальство скажет, так и будет. К сожалению, спорт стал частью большой политики. И от этого никуда не деться. Сейчас наш президент четко озвучил позицию, что бойкота не будет. В таких ситуациях очень сложно принять идеальное решение. Нужно поблагодарить руководство страны, что оно понимает спортсменов и не ставит их перед выбором. Тому, чтобы получить шанс попасть на главный старт в своей карьере, многие посвящают всю жизнь.

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="bc44388b-ff54-465a-b853-95917a18a12f" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка.

— В вашем активе уже есть золото Олимпиады, недавнего чемпионата Европы и три победы в Лиге чемпионов. Где находите мотивацию для дальнейших побед?

— Так ведь нет никаких секретов. Когда ты тренируешься с такими партнерами, как Макс Михайлов, Леон, Андерсон — да со всеми нашими ребятами — расслабляться нельзя ни в коем случае. Немного не доработаешь — сразу опустишься на несколько ступенек вниз. Если хочешь быть лучшим — надо вести себя в высшей степени профессионально. Не буду лукавить — именно в «Зените» я узнал, как правильно относиться к своему здоровью, готовиться к играм, тренировкам. У нас ребята приходят в зал за час до занятия и уходят через час после его окончания. Только с таким отношением можно удержаться на вершине. Поэтому мы с максимальной серьезностью и самоотдачей готовимся и играем на любом турнире, будь то Олимпиада или недавний Кубок России, который выиграл «Зенит».

— Решающий матч «Финала четырех» Кубка России против «Кузбасса» получился едва ли не самым ярким в нынешнем сезоне. Вы дожали кемеровчан только в пятой партии. Хотя многие были уверены, что «Зенит» уложится в три сета. Что случилось?

— Матч с новосибирским «Локомотивом», состоявшийся днем раньше, отнял у нас много сил и эмоций. К тому же некоторые наши волейболисты, которые в начале осени играли за сборную на чемпионате Европы, сейчас не в лучшей физической форме. Команда из Кемерово выдала классный матч. У «Кузбасса» в составе много молодых ребят, они бьются до конца. Да и выглядели они свежее. Так что победили мы за счет характера. Мы до конца верим в победу. Это отличает «Зенит» от других команд. Мы ведь «переворачивали» много финалов. Смогли сделать это и в Белгороде. Получили массу положительных эмоций, а это важно накануне старта группового этапа Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

— Вы много лет выступали за новосибирский «Локомотив», были капитаном команды, и именно из Сибири вы перебрались в Казань. На матчи с «Локо» вы выходите с особым настроем?

— Нет. Просто готовлюсь к матчам с «Локомотивом» как с очень сильным соперником. Впрочем, как и все наши волейболисты. Разбираем поведение игроков на площадке, определяем, как с кем играть… А так, чтобы от эмоций руки тряслись — такого нет.

— Скоро в Польше пройдет клубный чемпионат мира. Это — единственный турнир, который «Зенит» пока еще не выигрывал…

— Хочется, конечно, взять титул лучшего клуба мира. Но это очень сложный турнир, когда за короткий отрезок времени приходится через день играть с сильнейшими командами мира. Будем готовиться к каждому матчу — ведь если забегать вперед и сразу думать о финале, можно вообще не выйти из группы.

— В прошлом году «Крузейро» обыграл вас в финале. То поражение так и осталось для «Зенита» единственным в сезоне. Бразильцы будут вашими главными конкурентами?

— Они очень хороши. Но сейчас мы на предварительном этапе попали в разные группы. И думать о встрече с «Крузейро» рано. Тем более, есть и другие сильные соперники. Та же итальянская «Чивитанова», например. Сейчас точно можно сказать одно — «Зениту» будет очень сложно. Но нам ведь к трудностям не привыкать.

— Недавно прошла жеребьевка чемпионата мира-2018, который пройдёт в сентябре следующего года на площадках Италии и Болгарии. Сборная России попала в одну группу с командами США, Сербии, Австралии, Туниса и Камеруна. Как вам компания?