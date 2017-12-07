Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Волейболисты «Белогорья» обыграли софийский ЦСКА в первом матче 1/16 финала Кубка CEV
МОСКВА, 7 дек —
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МОСКВА, 7 дек —
Встреча, состоявшаяся в четверг в Софии, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:18) в пользу российской команды. Игра продолжалась 1 час 14 минут. В составе победителей самым результативным стал Ян Ерещенко, набравший 12 очков.
Ответный матч пройдет 19 декабря в Белгороде.