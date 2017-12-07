Кто-нибудь, остановите его! «Локомотив» победил «Динамо» в Лиге чемпионов

Мужская волейбольная Лига чемпионов уже давно считается турниром, где доминируют российские клубы. Наши команды шесть лет подряд выигрывали главный клубный трофей Европы. Последние три победы в турнире на счету казанского «Зенита», который накануне начал групповой этап с гостевого успеха в противостоянии с «Тулузой» — 3:1.
Новосибирский «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда и, соответственно, не был посеян при жеребьёвке группового этапа, а потому угодил в серьёзную компанию к московскому «Динамо», польской «Скра» и французскому «Шомону». «Динамо» после отставки Юрия Маричева потихоньку стало налаживать игру и выправлять положение в Суперлиге. Новый наставник москвичей Борис Колчин с оптимизмом смотрел на перспективы команды в Лиге чемпионов, которая стартовала для динамовцев как раз матчем против «Локо».
Начало встречи осталось за «Локомотивом». На первый технический тайм-аут хозяев ушли, ведя в счёте 8:6. После перерыва новосибирцы сумели ещё нарастить преимущество, и второй технический тайм-аут зафиксировал вполне солидные цифры на табло для подопечных Пламена Константинова — 16:11. Затем, правда, «Динамо» удалось вернуться в игру. На подаче Алексея Остапенко гости выиграли пять мячей подряд и сравняли счет в первой партии.
Показалось, что «Динамо» удалось перехватить инициативу, но тут за дело взялся лидер «Локомотива» Георг Грозер. Главный снайпер новосибирцев в концовке реализовал едва ли не все свои атаки. В полуфинале Кубка России волейболисты казанского «Зенита» сумели справиться с Грозером на блоке, а вот у московского «Динамо» не нашлось аргументов против мощных атак немецкого волейболиста. Именно благодаря Грозеру «Локомотив» сумел создать задел в два мяча и удержать преимущество до конца первого сета. Точку в партии поставила атака Ильяса Куркаева первым темпом — 25:23.
Очевидно, Грозер отлично настроился на стартовый матч «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. Мощнейшая подача диагонального сибиряков на старте второго сета, преобразовавшаяся в эйс, задала тон всей партии. Центральный блокирующий «Динамо» Кевин Ле Ру явно не справлялся с атаками Грозера и других волейболистов «Локомотива». Более того, связующие «Динамо» не слишком доверяли Ле Ру в атаке. В первом сете француз реализовал только одну попытку из трёх. В чемпионате Франции Ле Ру иногда выступал на позиции диагонального, но Колчин в этой встрече не стал менять позицию французского волейболиста.
На первый технический перерыв во втором сете команды ушли при счёте 8:4 в пользу хозяев, и преимущество новосибирцев дальше только увеличивалось. Активно включился в игру доигровщик «Локомотива» Алексей Родичев, он классно подавал и разнообразно действовал в атаке. Именно после очередного результативного действия Родичева счёт стал 18:11, и многое в этой партии стало ясно. Хозяева уверенно довели второй сет до победы — 25:17.
«Динамо» очень хотело, но не смогло
С самого начала третьего сета гости пытались рисковать на подаче, понимая, что нужно предпринимать решительные действия, чтобы спасти матч. Борис Колчин оставил на площадке голландского доигровщика Дика Коя, который начал появляться на паркете с середины второй партии. Однако все эти варианты не работали. «Локомотив» повёл на старте третьего сета — 5:2. Колчин взял тайм-аут, не он бело-голубым вообще не помог. Никакого перелома в игре не случилось, сибиряки ещё укрепили своё преимущество — 8:3.
Динамовцы старались. Бились, пытались цепляться за каждый розыгрыш и почти догнали хозяев в концовке — 20:22. Однако «Локомотив» в этот вечер был слишком хорош, и никак не мог проиграть. Да ещё и Грозер блистал. У болельщиков не возникло ни одной причины начать переживать за результат или хотя бы подумать о валокордине — 25:22, и уверенная победа «Локо» в трёх партиях.
Новосибирск начинает поход за трофеем с уверенной победы, а «Динамо» постарается вернуться в борьбу за выход из группы 20 декабря во встрече с французским «Шомоном».