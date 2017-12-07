Кто-нибудь, остановите его! «Локомотив» победил «Динамо» в Лиге чемпионов

Мужская волейбольная Лига чемпионов уже давно считается турниром, где доминируют российские клубы. Наши команды шесть лет подряд выигрывали главный клубный трофей Европы. Последние три победы в турнире на счету казанского «Зенита», который накануне начал групповой этап с гостевого успеха в противостоянии с «Тулузой» — 3:1.

Новосибирский «Локомотив» стартовал в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда и, соответственно, не был посеян при жеребьёвке группового этапа, а потому угодил в серьёзную компанию к московскому «Динамо», польской «Скра» и французскому «Шомону». «Динамо» после отставки Юрия Маричева потихоньку стало налаживать игру и выправлять положение в Суперлиге. Новый наставник москвичей Борис Колчин с оптимизмом смотрел на перспективы команды в Лиге чемпионов, которая стартовала для динамовцев как раз матчем против «Локо».

Неудержимый Грозер

Начало встречи осталось за «Локомотивом». На первый технический тайм-аут хозяев ушли, ведя в счёте 8:6. После перерыва новосибирцы сумели ещё нарастить преимущество, и второй технический тайм-аут зафиксировал вполне солидные цифры на табло для подопечных Пламена Константинова — 16:11. Затем, правда, «Динамо» удалось вернуться в игру. На подаче Алексея Остапенко гости выиграли пять мячей подряд и сравняли счет в первой партии.

Показалось, что «Динамо» удалось перехватить инициативу, но тут за дело взялся лидер «Локомотива» Георг Грозер. Главный снайпер новосибирцев в концовке реализовал едва ли не все свои атаки. В полуфинале Кубка России волейболисты казанского «Зенита» сумели справиться с Грозером на блоке, а вот у московского «Динамо» не нашлось аргументов против мощных атак немецкого волейболиста. Именно благодаря Грозеру «Локомотив» сумел создать задел в два мяча и удержать преимущество до конца первого сета. Точку в партии поставила атака Ильяса Куркаева первым темпом — 25:23.

Тотальное преимущество

Очевидно, Грозер отлично настроился на стартовый матч «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. Мощнейшая подача диагонального сибиряков на старте второго сета, преобразовавшаяся в эйс, задала тон всей партии. Центральный блокирующий «Динамо» Кевин Ле Ру явно не справлялся с атаками Грозера и других волейболистов «Локомотива». Более того, связующие «Динамо» не слишком доверяли Ле Ру в атаке. В первом сете француз реализовал только одну попытку из трёх. В чемпионате Франции Ле Ру иногда выступал на позиции диагонального, но Колчин в этой встрече не стал менять позицию французского волейболиста.



На первый технический перерыв во втором сете команды ушли при счёте 8:4 в пользу хозяев, и преимущество новосибирцев дальше только увеличивалось. Активно включился в игру доигровщик «Локомотива» Алексей Родичев, он классно подавал и разнообразно действовал в атаке. Именно после очередного результативного действия Родичева счёт стал 18:11, и многое в этой партии стало ясно. Хозяева уверенно довели второй сет до победы — 25:17.

«Динамо» очень хотело, но не смогло