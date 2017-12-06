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02:04 (мск), источник: ТАСС

Казанский «Зенит» начинает защиту титула сильнейшего волейбольного клуба Европы

ТАСС, 6 декабря. Лига чемпионов по волейболу среди мужских команд стартует в среду. В групповом турнире примут участие три российских клуба — победитель Лиги чемпионов трех последних лет казанский «Зенит», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

Источник: ИТАР-ТАСС

Лучшие клубы страны прошлого сезона «Зенит» и «Динамо» получили автоматические путевки в основную стадию Лиги чемпионов, тогда как сибиряки провели квалификационные матчи со словенской «Любляной», дважды победив в трех партиях. Помимо России, тремя клубами в Лиге чемпионов представлены Италия, Турция и Польша, у которых одна команда также выступала в квалификации.

На предварительной стадии турнира сыграют 20 команд из девяти стран. В результате жеребьевки, которая состоялась в ноябре в Москве, клубы были разбиты на пять групп. «Зенит» выступит в группе D, где его соперниками станут «Берлин», польский клуб «Ястшембский венгель» из города Ястшембе- Здруй, а также французская «Тулуза». «Динамо» и «Локомотив» попали в группу C, где сыграют с французским «Шомоном» и польской «Скрой» из Белхатува.

Группу А составили итальянские «Чивитанова» и «Перуджа», турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Кнак» из Руселаре. В группе В выступят турецкий «Халькбанк» из Анкары, немецкий «Фридрихсхафен», греческий ПАОК из Салоник, а также финский клуб «Састамала», группе Е — турецкий «Аркас» из Измира, итальянский «Трентино», польская «Закса» из Кендзежина-Козле и бельгийский «Нолико» (Маасейк).

По итогам групповой стадии по две команды из каждой группы и еще три лучших из числа занявших третьи места выходят в плей-офф, который стартует в марте 2018 года. «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов в нынешнем сезоне пройдет 12—13 мая.

Самый титулованный — ЦСКА

На следующей неделе стартует женская Лига чемпионов, где сыграют два российских клуба — московское и казанское «Динамо».

В мужских еврокубковых турнирах нынешнего сезона также выступит клуб «Белогорье», который в 1/16 финала Кубка ЕКВ 7 и 19 декабря сыграет с болгарским ЦСКА, и «Газпром-Югра» из Сургута, северянам 6 и 20 декабря предстоят матчи 1/16 финала Кубка вызова с венгерским «Пензудьером» из Будапешта.

Первый Кубок европейских чемпионов по волейболу среди мужских команд был разыгран в сезоне-1959/60, с 2000 года турнир получил название Лига чемпионов. Чаще других сильнейшим клубом Европы становился московский ЦСКА, который прекратил свое существование в 2009 году. Пять титулов у казанского «Зенита», который в 2008 году впервые победил в Лиге чемпионов под названием «Динамо- Таттрансгаз». В 2003, 2004 и 2014 годах Лигу чемпионов выиграл белгородский «Локомотив» (впоследствии — «Белогорье»), в 2013 году — новосибирский «Локомотив».

Российские клубы побеждают в Лиге чемпионов пять сезонов подряд, три предыдущих титула выиграл казанский «Зенит». В прошлом сезоне подопечные Владимира Алекно в финале со счетом 3−0 победили команду хозяев — итальянскую «Перуджу».

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