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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трофей — «Зениту», аплодисменты — «Кузбассу»

«Зенит-Казань» в четвертый раз подряд выиграл Кубок России, в финальном матче в пяти партиях взяв верх над «Кузбассом"​.

Источник: Спорт-Экспресс

Финала мечты, которого ждала публика, — «Зенит-Казань» против «Белогорья» — не случилось. Очередной дуэли Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского — двух самых ярких волейболистов России последних лет — придется подождать до матча второго круга суперлиги. Но и без этого решающий матч стал украшением нынешнего сезона.

АЛЕКНО УВИДЕЛ КОМАНДУ

«Зенит» — главный фаворит этого «Финала четырех», выигрывающий в России последние три года все и вся — со своей задачей справился. Команда Владимира Алекно не без труда, но все же переиграла в полуфинале новосибирский «Локомотив». Сибиряки бились отчаянно, имели все шансы выиграть первую партию, ведя 20:17, и тогда кто знает, как бы все повернулось, но Казань своего не упустила. Хотя Алекно все равно остался не очень доволен.

— Думаю, лучше всего мы смотрелись последние 15 минут, — сказал он. — Я увидел команду «Зенит» в тяжелый момент. После счета 2:0 по партиям я видел хорошего игрока Леона, отличного игрока Михайлова, Андерсона. Но как команда мы не смотрелись. Когда нас загоняют к краю пропасти, мы просыпаемся — типично русская черта. Сейчас мы стояли на краю. Новосибирск выдал хороший матч. Непросто было, но мы выиграли, и хорошо.

А вот «Белогорье» свой полуфинал провалило. Получивший повреждение Сергей Тетюхин был бледной тенью себя, ничего не получалось у Мусэрского, так и не смог наладить игру команды Сергей Гранкин.

— После таких игр, когда все еще на эмоциях, тяжело сразу же дать объяснения, — искал слова старший тренер «Белогорья» Георге Крецу. — Но очевидно, что мы не подавали. «Кузбасс» играл без прессинга на съеме и имел возможность рисковать на своей подаче. А мы не смогли повторить ту тактику на подаче, которую использовали в предыдущей игре с ними. Мы видели, что желание у игроков было. Но случаются такие дни, когда игра не получается. Тем не менее, у нас нет оправданий. У нас достаточно опыта, чтобы справляться с такими моментами.

С другой стороны, надо отдать должное «Кузбассу», который показал грамотный и зрелый волейбол.

ЧЕМ ПОЛЕТАЕВ ХУЖЕ ЛЕОНА?

Собственно, именно благодаря кемеровской команде зрители, вроде бы оставшись без яркой афиши в финальном матче, все равно увидели отличную игру. Статус андердогов раскрепостил «Кузбасс». Терять ему было совершенно нечего — так что можно было расслабиться и просто получать удовольствие от процесса. Так оно и было. Но удовольствие удовольствием, а выкладывались игроки «Кузбасса» по полной, отдавая все и даже больше. Про их самоотверженную игру в защите на основе этого матча можно нарезать видеоролики и отдавать в детско-юношеские школы в качестве учебного пособия.

Каждое очко «Зениту» приходилось буквально выгрызать. Невероятно, но по итогам первой партии самый дорогой игрок мира Вильфредо Леон набрал одно очко, а лучший игрок Европы Михайлов — два. Более или менее получалось забивать у Мэтью Андерсена, да и то через раз. Связующий «Зенита» Александр Бутько на протяжении двух сетов перебирал нападающих, ища того, кто смог бы стабильно приносить очки, но так, по большому счету, никого и не нашел. Разве что Никита Алексеев помогал признанным лидерам.

«Кузбасс» не сломался, когда ведя 21:16 во второй партии, все же упустил победу в этом сете. Команда финского тренера Томаса Саммелвуо продолжала биться, сохраняя спокойствие и концентрацию.

Но слишком уж хорош состав «Зенита». Против Леона нет приема. А другого такого в мире нет. Кубинец весьма бледно выглядел на протяжении всего уик-энда, но именно его подачи и атаки в концовках второй и третьей партий предрешили их исход. Свои миллионы он получает по делу. Хотя кто-то, посмотрев этот финал, скажет, что кузбассовец Виктор Полетаев ничем не хуже.

Но пока все-таки нет. В пятой партии лидера атак «Кузбасса» пару раз все же прикрыли, тогда как тот же Леон в таких ситуациях умело отыгрывался даже от тройного блока. Как ни крути, равных по сумме мастерства и опыта таких вот матчей «Зениту» в нашей стране нет — в четвертый раз подряд Кубок России отправляется в Казань. «Кузбасс» же может довольствоваться призом зрительских симпатий.

Кубок России. ½ финала.

Белогорье — Кузбасс — 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).

Зенит-Казань — Локомотив Н — 3:1 (27:25, 25:21, 32:34, 25:20).
Финал.

Кузбасс — Зенит-Казань — 2:3 (25:19, 24:26, 24:26, 25:22, 11:15).

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ

8 раз Белогорье (1995−1998, 2003, 2005, 2012, 2013)
5 раз Зенит-Казань (2009, 2014−2017)
3 раза УЭМ-Изумруд (1999−2001)
2 раза Динамо-ТТГ (2004, 2007), Динамо М (2006, 2008)
1 раз Самотлор (1993), ЦСКА (1994), Локомотив Н (2010).

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