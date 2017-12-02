Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Кубка России
БЕЛГОРОД, 2 дек —
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БЕЛГОРОД, 2 дек —
«Зенит» в матче «Финала четырех», который проходит в Белгороде, выиграл у «Локомотива» со счетом 3−1 (27:25, 25:21, 32:34, 25:20).
В финале казанцы сыграют с кемеровским «Кузбассом», который ранее победил «Белогорье» в трех партиях. Матч состоится 3 декабря.