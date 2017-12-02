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21:57 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Кубка России

БЕЛГОРОД, 2 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Кубка России, обыграв новосибирский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в матче «Финала четырех», который проходит в Белгороде, выиграл у «Локомотива» со счетом 3−1 (27:25, 25:21, 32:34, 25:20).

В финале казанцы сыграют с кемеровским «Кузбассом», который ранее победил «Белогорье» в трех партиях. Матч состоится 3 декабря.

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