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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Продолжится ли гегемония Казани?

В выходные в Белгороде пройдет «Финал четырех» мужского Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный фаворит известен — это «Зенит-Казань». Клуб, который не знает себе равных внутри России на протяжении последних нескольких лет. Подопечные Владимира Алекно четыре раза кряду выиграли чемпионат страны, присовокупив к этому три победы подряд в Кубке. Их победная серия достигла невероятных 64 матчей. Так что любой исход «Финала четырех», кроме триумфа «Зенита», будет воспринят публикой как сенсация.

Впрочем, простой формальностью матчи в Белгороде не будут. Ведь победная серия казанцев оборвалась совсем недавно — 22 ноября. И поражение команде Алекно нанес питерский «Зенит» — активно развивающийся клуб, но далеко не гранд.

«Только неудачи позволяют сделать объективный анализ. Постоянные победы не идут на пользу. Только такие ситуации помогают реально оценить свой уровень», — сказал Алекно, комментируя ту неудачу.

И с ним трудно не согласиться. Существует мнение, что длительные победные серии оказывают психологическое давление на игроков, и каждый новый матч дается все тяжелее и тяжелее. Так что, может, для «Зенита» и к лучшему, что поражение в Санкт-Петербурге случилось как раз перед «Финалом четырех».

В полуфинале соперником казанцев станет новосибирский «Локомотив», с которым они в прошлом году играли в финале Кубка. В этом сезоне дела у «Локо» пока идут не лучшим образом — 5-е место в турнирной таблице суперлиги (восемь побед при пяти поражениях). Правда, при этом новосибирцы прошли отбор и вышли в основной турнир Лиги чемпионов.

«Мы уже не раз встречались с казанским “Зенитом”. Очень серьезный противник, но мы хотим дать ему бой, и пусть выиграет лучший», — сказал главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

Но главным соперником «Зенита» все же стоит считать хозяев «Финала четырех» — «Белогорье», возглавляемое опытнейшим Геннадием Шипулиным. Белгородцы делят с казанцами первое место в суперлиге, показывая весьма сбалансированный волейбол. Команды уже встречались в этом сезоне: в 4-м туре чемпионата России «Зенит» уверенно и спокойно победил в трех партиях (25:19, 25:23, 25:18). Но с тех пор «Белогорье» заметно прибавило в игре. А противостояние Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского стало бы прекрасной афишей для финала.

«К нам приехали сильнейшие команды России. Уверен, что всех нас ожидает замечательное зрелище. Надеюсь, что турнир пройдет по принципу фэйр-плей и всем нам запомнится как прекрасное соревнование», — дипломатично заметил Шипулин.

В этом сезоне организаторы решили отказаться от проведения матча за 3-е место, который, по их мнению, не вызывал интереса ни у публики, ни у самих участников.

И в заключение еще один момент: впервые в XXI веке в финальной части Кубка России (в каком бы формате она ни проходила) не будет московского «Динамо», которое в этом сезоне никак не может выбраться из кризиса.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

2 декабря, суббота
½ финала
16.00* Белогорье — Кузбасс
19.00 Зенит-Казань — Локомотив Н.

3 декабря, воскресенье
17.00 Финал
* Время московское.

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