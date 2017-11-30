Российские волейболисты сыграют со сборными США, Cербии и Австралии на ЧМ-2018

Соперники сборных России и США, которые выступят в группе С, определились в результате жеребьевки, прошедшей в четверг во Флоренции.

Согласно формату жеребьевки, команды хозяев турнира — сборные Италии и Болгарии — возглавили группы А и D соответственно. Еще шесть лучших сборных, согласно мировому рейтингу от 7 июля 2017 года, заняли оставшиеся первые и вторые строчки в группах. Жеребьевка распределила по секстетам A, B, С и D остальных 16 участников ЧМ-2018.