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19:46 (мск), источник: Р-Спорт

Российские волейболисты сыграют со сборными США, Cербии и Австралии на ЧМ-2018

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Волейболисты сборной России встретятся с командами США, Сербии и Австралии на групповом этапе чемпионата мира-2018, который пройдет в Италии и Болгарии, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Источник: AP 2017

Соперники сборных России и США, которые выступят в группе С, определились в результате жеребьевки, прошедшей в четверг во Флоренции.

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Полностью состав группы С выглядит следующим образом: США, Россия, Сербия, Австралия, Тунис, Камерун.

Согласно формату жеребьевки, команды хозяев турнира — сборные Италии и Болгарии — возглавили группы А и D соответственно. Еще шесть лучших сборных, согласно мировому рейтингу от 7 июля 2017 года, заняли оставшиеся первые и вторые строчки в группах. Жеребьевка распределила по секстетам A, B, С и D остальных 16 участников ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 30 сентября 2018 года.

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