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22:40 (мск), источник: ТАСС

Гамова: Решения МОК в отношении российских спортсменов являются бездоказательными

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) вынесла бездоказательные решения в делах о причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.

Источник: ИТАР-ТАСС

Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом аннулировала результаты и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 22 российских спортсменов на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является главным информатором расследования о якобы существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе.

«Я надеюсь, что команду допустят, спортсмены смогут принять участие, восторжествует справедливость и чистые спортсмены будут допущены. Насколько я понимаю, там [в расследовании МОК] очень много спорных вопросов и бездоказательных решений, поэтому есть моменты, где я сомневаюсь в правоте и честности этого расследования. Надеюсь, будет положительное для нас решение», — сказала Гамова.

5 декабря МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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