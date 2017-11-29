Гамова: Решения МОК в отношении российских спортсменов являются бездоказательными

Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом аннулировала результаты и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах 22 российских спортсменов на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является главным информатором расследования о якобы существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе.

«Я надеюсь, что команду допустят, спортсмены смогут принять участие, восторжествует справедливость и чистые спортсмены будут допущены. Насколько я понимаю, там [в расследовании МОК] очень много спорных вопросов и бездоказательных решений, поэтому есть моменты, где я сомневаюсь в правоте и честности этого расследования. Надеюсь, будет положительное для нас решение», — сказала Гамова.