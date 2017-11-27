Конец первой серии. В мужском волейболе наступило двоевластие

Источник: РИА "Новости"

В мужской волейбольной Суперлиге завершился первый круг. Далеко не все предсезонные расклады сбылись, а одна невероятная серия прервалась в самый неожиданный момент и в самом символичном матче. Подводим итоги первой половины «регулярки».

Когда «Зенит» «Зениту» не друг

Главная на данный момент сенсация чемпионата случилась в Санкт-Петербурге, где схлестнулись два «Зенита». И питерский оказался сильнее казанского. Команда Александра Климкина прервала невероятную серию команды Владимира Алекно из 64 побед подряд. Казанская команда выглядела в Северной столице совсем не той беспощадной машиной, к которой все привыкли и которая перемалывала всех соперников подряд.

Алекно признал, что его парни действовали намного хуже обычного и проиграли по делу. Но проиграли команде из структуры «Газпрома», так что ничего особо страшного не случилось. Интересно, теперь Казань регулярно будет проигрывать командам, спонсируемым «Газпромом»? Ровно за два года до поражения в Питере «Зенит» проиграл «Газпрому-Югра», после чего и началась невероятная победная серия.

Тем не менее это поражение не лишило «Зенит-Казань» лидерства — «Белогорье» уступает по разнице партий. А питерский «Зенит» впечатляет. Созданная в межсезонье команда делит четвёртое-пятое место с мощным «Локомотивом».

Связующий всё наладил

Белгородская команда перед стартом сезона серьёзно укрепилась, а ключевым стал переход связующего Сергея Гранкина. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы найти общий язык с партнёрами. В прошлом сезоне именно игра связующих была ахиллесовой пятой многократных чемпионов России. Пришедший исправлять ситуацию бразильский ветеран Марлон её только ухудшил.



Гранкин все проблемы в организации игры решил. Неправильно говорить, что он в одиночку заставил иначе действовать и Сергея Тетюхина, и Дмитрия Мусэрского, но и не заметить вклад связующего невозможно. «Белогорье» проиграло только один матч — в Казани. Но 7 января «львы» ждут «Зенит» уже у себя. А произойдёт это после клубного чемпионата мира.

Денег нет и не держитесь

К сожалению, с серьёзными финансовыми сложностями столкнулась «Югра-Самотлор». Команда из Нижневартовска перешла в режим жесточайшей экономии и уже начала терять игроков. Ещё месяц назад директор клуба Алексей Березин признал, что денег на выплату заработной платы и дальнейшие выезды нет.



На тот момент перед игроками «Югры-Самотлор» задолженностей не было. Но доиграет ли команда текущий чемпионат, пока непонятно. В поддержку терпящего бедствие клуба выступили его бывшие воспитанники, в числе которых Артём Вольвич, Сергей Савин и Евгений Сивожелез — основные игроки «Зенита-Казань», «Локомотива» и питерского «Зенита». После первого круга нижневартовская команда замыкает турнирную таблицу, набрав всего три очка.



Но сейчас это неважно. Речь о самом существовании клуба, школа которого считается одной из лучших в России.

В «Динамо» терпели, но не вытерпели

Одним из самых примечательных событий первого круга стали «качели» московского «Динамо». Вице-чемпионы страны обновили состав, но поначалу просто посыпались. Бело-голубые опустились на 11-е место в турнирной таблице, и терпение руководства клуба лопнуло.

Главный тренер Юрий Маричев был отправлен в отставку, а вместо него приглашён опытнейший Борис Колчин. Новый наставник встряхнул команду, и теперь динамовцы поднялись на пятое место. Во всяком случае, речь о том, что они могут не попасть в плей-офф, не идёт.