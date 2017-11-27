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10:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Волейболисты «Енисея» уступили «Факелу» из Нового Уренгоя

Красноярцы проиграли в трех партиях.

Волейболисты «Енисея» в очередной раз проиграли со счетом 0:3. На этот раз на домашней площадке они уступили «Факелу» из Нового Уренгоя (15:25, 20:25, 18:25).

В каждой из трех партий красноярцы уступали уже к первому техническому перерыву. По словам главного тренера «Енисея» Юрия Чередника, команде не удалось дать бой гостям по многим причинам, в том числе и из-за большого количества травмированных игроков.

«Отмечу, что в нашей команде произошли некоторые потери, связанные с травмами, но вторую и третью партии мы сыграли достойно, цеплялись, долгое время не давали сопернику вырваться вперед. Хотел бы выделить Сережу Платаненкова, сегодня у него был своеобразный дебют. Молодец. Дал команде все, что нужно было. У Сергея было небольшое волнение, но все это прошло в процессе игры. Отмечу также Алексея Спиридонова, который грамотно выполняет свою работу. За “Факел” выступают молодые, но уже опытные ребята, сборники, сегодня нам было тяжело навязать им борьбу», — прокомментировал итоги игры тренер красноярцев.

При этом главный тренер гостей Камилло Плачи в свою очередь заявил, что «Енисей» — «это хорошая команда, с отличными игроками, но сегодня у них немного не заладилось. Они умеют и могут играть лучше».

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