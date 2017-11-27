Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в розыгрыше высшей лиги чемпионата России

Как сообщает пресс-служба клуба, из-за отсутствия средств команда не смогла выехать на матчи с челябинском «Динамо».

Из-за нехватки денег в начале октября команда также не смогла выехать в Барнаул.

По регламенту чемпионата, клуб, допустивший неявку на два тура, автоматически снимают с соревнований и присуждают технические поражения во всех матчах сезона.