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08:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в розыгрыше высшей лиги чемпионата России

Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в высшей лиге «А» текущего чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба клуба, из-за отсутствия средств команда не смогла выехать на матчи с челябинском «Динамо».

Из-за нехватки денег в начале октября команда также не смогла выехать в Барнаул.

По регламенту чемпионата, клуб, допустивший неявку на два тура, автоматически снимают с соревнований и присуждают технические поражения во всех матчах сезона.

Таким образом, в текущем розыгрыше высшей лиги «Прикамье» на площадку больше не выйдет.

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