После этого будет тяжело не заплакать.
Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в розыгрыше высшей лиги чемпионата России
Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в высшей лиге «А» текущего чемпионата России.
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Волейбольный клуб «Прикамье» не будет участвовать в высшей лиге «А» текущего чемпионата России.
Как сообщает
По регламенту чемпионата, клуб, допустивший неявку на два тура, автоматически снимают с соревнований и присуждают технические поражения во всех матчах сезона.
Таким образом, в текущем розыгрыше высшей лиги «Прикамье» на площадку больше не выйдет.