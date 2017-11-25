Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу на площадке московского клуба, завершилась со счетом 3−0 (26:24, 25:17, 25:21).
В другом матче «Белогорье» (Белгород) дома обыграло «Нову» (Новокуйбышевск) — 3−1 (25:21, 25:19, 21:25, 25:23).