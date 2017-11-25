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Волейболистки «Динамо» (Казань) обыграли «Заречье-Одинцово» в матче чемпионата России
ОДИНЦОВО (Московская область), 25 ноя —
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ОДИНЦОВО (Московская область), 25 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в подмосковном Одинцово, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:10, 25:16) в пользу команды гостей.
В следующем туре Суперлиги, который пройдет 4 декабря, «Заречье-Одинцово» отправится в Красноярск на игру с «Енисеем», а казанское «Динамо» на выезде сыграет против «Сахалина».