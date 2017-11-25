Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Серебряный призер ОИ-1988 волейболист Владимир Шкурихин скончался на 60-м году жизни
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
В составе сборной СССР Шкурихин по разу побеждал на чемпионате и Кубке мира, а также четыре раза выигрывал чемпионат Европы.
За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Московская область) и «Рексон» (Сочи).