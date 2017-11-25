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18:57 (мск), источник: Р-Спорт

Серебряный призер ОИ-1988 волейболист Владимир Шкурихин скончался на 60-м году жизни

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Серебряный призер Олимпийских игр-1988 в составе сборной СССР по волейболу Владимир Шкурихин скончался в субботу на 60-м году жизни, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

В составе сборной СССР Шкурихин по разу побеждал на чемпионате и Кубке мира, а также четыре раза выигрывал чемпионат Европы.

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Московская область) и «Рексон» (Сочи).

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