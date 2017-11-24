Женскую сборную России по волейболу может возглавить иностранный тренер

Ранее президиум ВФВ отправил в отставку главного тренера женской сборной России Ушакова и его помощника Владимира Кузюткина за неудовлетворительное выступление на чемпионате Европы.

«В конкурсе будут участвовать сразу несколько иностранных тренеров. Этот конкурс будет открытым. Интерес к нашей сборной достаточно большой», — сказал Шевченко.

Также глава ВФВ отметил, что на пост главного тренера могут претендовать российские специалисты Вадим Панков и Ришат Гилязутдинов. «Оба тренера — заслуженные и уважаемые. Думаю, что они будут с интересом участвовать в конкурсе», — отметил собеседник агентства.