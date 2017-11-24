Выступление женской сборной РФ по волейболу в сезоне признано неудовлетворительным
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Заседание президиума ВФВ прошло в пятницу в Москве.
«Рабочая атмосфера, у нас был еще экспертный совет 10 ноября. У нас рассматривались результаты (выступления сборных) по волейболу и по пляжному (волейболу). Мужской сборной (поставлена) оценка хорошо, женской — неуд. Мужская и женская пляжные — хорошо», — сказал Шевченко журналистам.
Также глава ВФВ сообщил, что президиумом были поставлены задачи сборным России по волейболу на следующий сезон — быть в медалях на чемпионатах мира.
Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 не смогли защитить титул, завоеванный в 2013 и 2015 годах, уступив в четвертьфинале команде Турции. В пятницу главный сборной России Константин Ушаков и тренер Владимир Кузюткин были отправлены в отставку.