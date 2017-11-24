Выступление женской сборной РФ по волейболу в сезоне признано неудовлетворительным

Источник: РИА "Новости"

Заседание президиума ВФВ прошло в пятницу в Москве.

«Рабочая атмосфера, у нас был еще экспертный совет 10 ноября. У нас рассматривались результаты (выступления сборных) по волейболу и по пляжному (волейболу). Мужской сборной (поставлена) оценка хорошо, женской — неуд. Мужская и женская пляжные — хорошо», — сказал Шевченко журналистам.

Также глава ВФВ сообщил, что президиумом были поставлены задачи сборным России по волейболу на следующий сезон — быть в медалях на чемпионатах мира.