Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй: Россия — враждебное государство, мы будем противостоять
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
«Крокодил» вступил в должность президента Зимбабве
«Это наглость»: президент Чехии пожаловался на главу ДНР
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Локомотив0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Спартак-21
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Р
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Динамо М
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Авангард
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Леганес
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23:59
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
На квитанциях ЖКХ больше не будет рекламы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
14:33 (мск), источник: Р-Спорт

Выступление женской сборной РФ по волейболу в сезоне признано неудовлетворительным

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Выступление женской сборной России по волейболу в сезоне признано неудовлетворительным, заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Источник: РИА "Новости"

Заседание президиума ВФВ прошло в пятницу в Москве.

«Рабочая атмосфера, у нас был еще экспертный совет 10 ноября. У нас рассматривались результаты (выступления сборных) по волейболу и по пляжному (волейболу). Мужской сборной (поставлена) оценка хорошо, женской — неуд. Мужская и женская пляжные — хорошо», — сказал Шевченко журналистам.

Также глава ВФВ сообщил, что президиумом были поставлены задачи сборным России по волейболу на следующий сезон — быть в медалях на чемпионатах мира.

Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 не смогли защитить титул, завоеванный в 2013 и 2015 годах, уступив в четвертьфинале команде Турции. В пятницу главный сборной России Константин Ушаков и тренер Владимир Кузюткин были отправлены в отставку.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы
Шипулину нужна поддержка. Кто ещё в команде может взять медаль
Полузащитник «Локомотива» включён в команду недели Лиги Европы
Два россиянина в тройке фаворитов на «Везина Трофи»
Тренеры женской сборной РФ по волейболу отправлены в отставку
Зарипов подписал новый контракт с клубом КХЛ «Ак Барс»
Нападающий «Спартака»: В России взятка — это нормально
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь