Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
ВФВ объявила конкурс на пост главного тренера женской сборной России по волейболу
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
В пятницу состоялось заседание президиума ВФВ, на котором прежний главный тренер женской сборной Константин Ушаков был отправлен в отставку. Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 под руководством Ушакова не смогли защитить титул, завоеванный в 2015 и 2013 годах, уступив в четвертьфинале турчанкам.
«Объявляется конкурс, пока кандидаты должны сами подать заявки. За две недели соберем заявки. Экспертный совет рассмотрит кандидатов 10 декабря», — сказал Шевченко журналистам.