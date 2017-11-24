ВФВ объявила конкурс на пост главного тренера женской сборной России по волейболу

В пятницу состоялось заседание президиума ВФВ, на котором прежний главный тренер женской сборной Константин Ушаков был отправлен в отставку. Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 под руководством Ушакова не смогли защитить титул, завоеванный в 2015 и 2013 годах, уступив в четвертьфинале турчанкам.