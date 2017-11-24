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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

ВФВ объявила конкурс на пост главного тренера женской сборной России по волейболу

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила конкурс на замещение должности главного тренера женской сборной России, заявил глава ВФВ Станислав Шевченко.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу состоялось заседание президиума ВФВ, на котором прежний главный тренер женской сборной Константин Ушаков был отправлен в отставку. Российские волейболистки на чемпионате Европы-2017 под руководством Ушакова не смогли защитить титул, завоеванный в 2015 и 2013 годах, уступив в четвертьфинале турчанкам.

«Объявляется конкурс, пока кандидаты должны сами подать заявки. За две недели соберем заявки. Экспертный совет рассмотрит кандидатов 10 декабря», — сказал Шевченко журналистам.

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