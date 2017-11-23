Николай Карполь: Все считают, что я резок. Но Трефилов меня превосходит
Великий тренер — о жизни, науке, японском эксперименте и развале школы. Первая часть большого интервью.
Великий тренер — о жизни, науке, японском эксперименте и развале школы. Первая часть большого интервью.
Мы говорили о его удивительной жизненной энергии. Карполю 79 лет, а он
51 ГОД В БРАКЕ
— А я больше не хочу, — рассмеялся Карполь. — Считаю достижением жениться один раз — и прожить со своей любимой женщиной всю жизнь.
— Сколько вы в браке?
— 51 год.
— Это тяжело?
— Это очень хорошо.
— Себя на сколько ощущаете?
— Силы пока есть, трудиться способен. Я все еще могу быть полезным не только в работе, но и в общественных делах.
— Вам 79 лет. В списке приоритетов на первом месте
— Да… Так было всю жизнь. Но тут главное, чтобы было хорошее взаимопонимание с семьей, с женой. Тогда это возможно. Меня очень крепко поддерживают.
—
— Прекрасно помню об этом достижении. Посмотрим, насколько хватит здоровья мне.
В ОСНОВЕ ВСЕГО У НАС С ТРЕФИЛОВЫМ — ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
— Ваше отношение к иностранным тренерам?
— Если раньше наши тренеры были лучшими в мире, то теперь бывают периоды, когда в чемпионате итальянских специалистов больше, чем русских. И это объяснимо — мы действительно уступаем. Хотя иностранцам добраться до сердца и ума русской души очень тяжело.
— Примерно то же мне говорил Евгений Трефилов.
— Вот видите.
— Его, кстати, часто сравнивают с вами.
— Может быть, у нас с ним есть
— В какой момент произошел перелом?
— Когда пришел капитализм. Хотя убеждения и сегодня быть главным оружием тренера. Нужно уметь добиваться мотивации. Трефилов это умеет. И хотя все считают, что я резок на площадке, он заметно превосходит меня в этом.
— Вы серьезно?
— Конечно. Намного!
НА ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ РАБОТАЛИ ОБОРОННЫЕ ИНСТИТУТЫ
— Прошлые годы часто вспоминаете?
— Сейчас у меня больших звезд нет. Но в свое время удалось сделать немалое. Особенно в 80-е, когда пришел
— Чем занимались институты?
— Вот смотрите. На учредительное собрание, которое проводилось членом обкома партии, был приглашен директор Института математики и механики Юрий Сергеевич Осипов и один его академик — Николай Николаевич Красовский. Их не просто это все заинтересовало — Красовский в итоге превзошел меня в понимании того, что наука может делать для спорта! Он называл Эрика Хайдена (американский конькобежец, выигравший все пять дистанций на Олимпийских играх-1980. — Прим. «СЭ») продуктом Пентагона и его институтов.
— Сейчас похожие вещи говорят о Майкле Фелпсе.
— Это сейчас, а Николай Николаевич уже тогда понимал, что на ведущих спортсменов работают оборонные институты большой державы! Он рассказывал, как работают в ГДР, как начинает Китай, который тогда
— Теперь немного лучше.
— И мы при этом лучше осознавали свою роль. А для «Уралочки» я представлял ее таковой: продвижение культурной революции. Как говорил еще Ленин, нужно сравнять периферию со столицей. И мы, отобрав звание чемпионок страны у Москвы, практически пошли по этому пути. При этом важным было не просто победить, а после этого еще удержать состав.
— Гиви Ахвледиани говорил, что одним из первых разгадал
— Вы молодец, что нашли это. То его интервью выходило то ли в «Правде», то ли в «Известиях». Он все точно подметил. И даже сегодня мы строим игру
— То есть нужно отталкиваться не от имеющихся в наличии людей, а от системы?
— Конечно! У каждого она должна быть. И под нее должны строиться тренировки. А какой смысл слепо копировать игру других?
Хотя сегодня, конечно, все
«УРАЛОЧКА» ПРОВОДИЛА ПО ПОЛСМЕНЫ НА ЗАВОДЕ
— Что еще необычного привносили?
— Провели эксперимент на одном из наших заводов со второй командой. Готовили их по японской системе.
— Это как?
— У японцев члены профессиональной командой работали по полсмены в день на производстве. А потом тренировались. Чем мы хуже? Девушки ходили на завод. Да, работа была не очень сложная — делали маленькие детские калейдоскопы. Но вопрос вообще не в том, что именно они производили.
— А в чем?
— Знаете в чем сейчас главная проблема? У нас есть элита. Как спортивная, так и политическая. И она оторвалась от народа. А когда спортсмены — а «Уралочка» тогда в тоже была элитой — приходят на работу с другими людьми — все переворачивается.
Когда уезжали на соревнования, всем было интересно как они выступят. И девушки докладывали о результатах не на страницах газет, а напрямую рассказывали об этом людям, которые за них работали. Да, все было серьезно, ведь план, который ставил завод, нужно было выполнять. И девушки жили этой общей жизнью, они были частью коллектива, частью народа. Именно были, а не назывались.
— Как это сказывалось на результатах?
— Блестяще! Вторая команда вышла в Высшую лигу, потом заняла в ней третье место и выиграла Кубок Советского Союза. А когда после революции нашу основную команду растащили, вторая безболезненно заменила первую.
— Почему эксперимент не продолжили?
— Мы уже выпадали из системы, которая появлялась в стране. Главным стало материальное обеспечение. Мы попали в общество потребления и наших игроков перекупали, как бы мы их ни воспитывали. Образование стало необязательным, а мотивацией — рубль.
— Про то, что высокооплачиваемые спортсмены оторвались от народа,
— Спортсмены должны быть не близки к народу, а стать частью трудовых коллективов.
— В наше время это возможно?
— Перед стартом этого чемпионата мы с нашей «Уралочкой-НТМК» делали экскурсию по Нижнетагильскому металлургическому комбинату, были на собрании с представителями цехов. Они говорили нам о своих планах, мы им — о своих. Мы стараемся быть частью
А делают ли это остальные? Футболисты, получающие миллионы? В этом большая проблема. Спортивная элита не видит, как живут обычные люди. Им это не интересно. Они не в курсе социальных, квартирных проблем. Думают, что у все так же хорошо, как у них. Что говорить, они ведь даже не ездят в трамваях. А это же самый простой способ увидеть, как живет большинство. И чего удивляться, что народ потом не переживает искренне за них?
ПОТЕРЯЛИ ШКОЛУ — И В СТРАНЕ НАЧАЛСЯ БАНДИТИЗМ
— С такой разницей зарплат это, наверное, необратимо.
— Вы правы, вернуть всех в одну плоскость очень сложно. Знаете, как в 90-е годы мы дошли до бандитизма?
— С удовольствием послушаю вашу версию.
— В 80-е, когда Горбачев объявил о создании кооперативов и всего прочего, получилось следующее: все
Потом мы начали бороться с бандитизмом. Но основной путь к нему лежал не в поверхностных моментах, а в том, что мы стали терять школу. Там перестали воспитывать честность, доброту, сострадание. Почему? Потому что зарплаты там были такие, что работать никто не хотел.
А сохранить школу — это первостепенная необходимость. Нужно было сделать все, чтобы лучшие шли туда, а не оттуда. Но семьи сидели голодные и педагоги искали любые варианты заработка. Уважения, которое раньше прививалось к учителю или врачу, сейчас нет. А ведь это самые важные профессии. Но мы все упустили и вернуть это в правильное русло невероятно сложно. Сейчас само образование мало кого интересует. Разве что корочки, которые покупаются и продаются.
Точно так же ушли тренеры. Особенно детские. Поэтому чтобы вернуть популярность спорту, нам нужно менять всю систему в стране.
— В это слабо верится.
— Сделать это очень сложно, но возможно. Если на первое место поставить систему воспитания и образования. Школа, как инструмент этого, самоустранилась. Остается дом. Но в простых семьях — которых у нас большинство — времени на обучение ребенка немного. Все работают, чтобы прокормиться. В итоге детей воспитывает улица. Сейчас — интернет. По сути, та же улица. А влияния опытных педагогов нет.
Когда меня спрашивают, кто я по профессии, отвечаю: «Учитель». Не тренер! Именно учитель. Потому что это важнее.
Николай КАРПОЛЬ
Родился 1 мая 1938 года в поселке Березница
Самый титулованный волейбольный тренер мира
Самый титулованный тренер России по всем видам спорта
Подготовил 15 олимпийских чемпионок
Принят в Зал славы в Холиоке
Со сборной СССР дважды выигрывал Олимпийские игры (1980 и 1988), а также чемпионат мира (1990) и три чемпионата Европы (1979, 1981, 1991)
Со сборной СНГ брал серебро Олимпийских игр-1992
С российской национальной командой дважды добирался до финала Олимпиад (2000, 2004), трижды завоевывал бронзу на чемпионатах мира (1994, 1998, 2002), выиграл четыре чемпионата Европы (1993, 1997, 1999, 2001), три
48 лет работает с «Уралочкой». За это время выиграл 11 титулов чемпиона СССР, 14 — чемпиона России, восемь Кубков европейских чемпионов и Кубок обладателей Кубков европейских стран.