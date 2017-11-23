В Краснодаре возбудили уголовное дело о невыплате зарплат волейболисткам
Задолженность по зарплате составляет около 25 миллионов рублей.
Задолженность по зарплате составляет около 25 миллионов рублей.
Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО «Волейбольный клуб «Динамо» по подозрению в невыплате заработной платы сотрудникам клуба.
По данным следствия, руководство клуба не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату персоналу, тренерскому штабу и игрокам в период с января по ноябрь 2017 года. В результате задолженность по зарплате составила около 25 миллионов рублей. Точное количество потерпевших устанавливается.
Следователями СК изучается документация организации, в ближайшее время в рамках возбужденного уголовного дела будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Допрашиваются свидетели, выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и закреплению доказательной базы, сообщили «Югополису» в СК РФ.
О том, что волейболистки краснодарского «Динамо» в течение длительного периода времени сидят без зарплаты, ранее сообщал «Югополис».
Краснодарское «Динамо» испытывает финансовые проблемы не в первый раз. В сезоне-2015/16 долги по зарплате составляли девять месяцев, и в начале 2016 года они были погашены. 29 января 2017 года «Югополис» сообщал о том, что женская волейбольная команда «Динамо» (Краснодар)
Накануне мужская команда краснодарского клуба бойкотировала домашний матч 17-го тура с «Енисеем», и ей было засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Бойкот был объявлен с целью обратить внимание руководства Краснодарского края и спонсоров на финансовые проблемы клуба.
Волейболистки краснодарского «Динамо» обращались с просьбой о помощи к секретарю Совета безопасности РФ, председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву. Они сообщили о том, что команда может отказаться от выступления в Лиге чемпионов.